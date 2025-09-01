Marian Vanghelie, ordin de protecție după ce și-a amenințat fosta soție și pe mama acesteia

Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, se află din nou în atenția poliției după ce a fost implicat într-un scandal domestic. Duminică, 31 august 2025, Oana Niculescu Mizil, fosta sa parteneră, a cerut un ordin de protecție împotriva lui Vanghelie, după ce acesta ar fi amenințat-o pe ea și pe mama acesteia la domiciliul lor, în jurul orei 12:30.

Intervenția polițiștilor a dus la întocmirea unui dosar penal pentru amenințare și la emiterea unui ordin provizoriu de protecție pe 5 zile, fără a fi impusă însă și monitorizarea prin brățară electronică.

Nu este primul incident de acest fel

Acesta nu este primul incident de acest fel. În 2021, Oana Mizil a acuzat că ar fi fost agresată fizic de Vanghelie și a ajuns în toiul nopții la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Trecutul tumultuos al fostului edil cu partenera sa reface un tablou tensionat, iar recentele evenimente readuc în discuție riscurile comportamentului violent și măsurile legale disponibile pentru protecția victimelor, potrivit Adevărul.

”La data de 31 august a.c., în jurul orei 15:19, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de către o femeie, cu privire faptul că, în cursul aceleiași zile, în timp ce se afla la locuința sa din orașul Voluntari, a fost amenințată de fostul concubin cu acte de violență. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au identificat persoanele implicate, iar în urma verificărilor efectuate si a completării formular evaluare a riscului, conform Legii 217/2003, a reieșit că există risc iminent, fapt pentru care împotriva bărbatului în vârstă de 57 de ani a fost emis ordin de protecție provizoriu. Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, potrivit IPJ Ilfov.

CITEȘTE ȘI: După zece ani de procese, Marian Vanghelie scapă de condamnarea de 11 ani în dosarul mitei de 30 milioane euro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News