Marian Drăgulescu, sume impresionante din gimnastică. Din ce trăiește, de fapt: Poate chiar 700.000 de euro. Nu e o sumă mare

Gimnastul a fost invitat în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D și a dezvăluit cât câștigă lunar în prezent, dar și despre sumele primite pentru medaliile de la competițiile internaționale.

În 20 de ani de performanță, Marian Drăgulescu are în palmares 300 de medalii, 31 dintre ele fiind titluri obținute la marile competiții: 3 medalii la Olimpiade, 18 la Europene și 109 medalii la Mondiale.

Cât câștigă lunar Marian Drăgulescu

"Pe lângă acest venit lunar de la clubul Dinamo, un sportiv de performanță știu că primește bani doar punctual, în urma medaliilor pe care le obține la competițiile la care câștigă astfel de distincții. Din ce trăiește campionul Marian Drăgulescu?", l-a întrebat Denise Rifai.

"Din salariu, din primă și din competiții. Contractele sunt confidențiale, deci nu aș putea spune o sumă, pot spune doar premiile care se oferă la competiții.

Spre exemplu, la cupe mondiale avem 1.000 de dolari pentru medalia de aur, la campionatul european, cred că e undeva la 8.000 de euro la medalia de aur, iar la campionatul mondial e la 12.000-13.000 de euro. Cea mai mare competiție, la Jocurile Olimpice, medalia de aur e în valoare de 70.000 de euro.

Banii pe care-i primesc lunar, exceptând competițiile, sunt undeva spre 2.000 de euro", a declarat gimnastul Marian Drăgulescu.

Ce avere a strâns Marian Drăgulescu, în 20 de ani de carieră

Întrebat câți bani a obținut de-a lungul celor 20 de ani de carieră în urma medaliilor câștigate în competițiile internaționale, Marian Drăgulescu a spus:

"De-a lungul anilor, adunate toate medaliile, undeva la 500.000 – 600.000, poate chiar 700.000 de euro. Am fost un sportiv norocos pentru că eu în fiecare an câștigam medalii, ba erau la Europene, ba erau la Mondiale. Este o sumă mare, dar dacă o întindem pe 20 de ani, nu e o sumă mare.

Nici nu am investit. Mi-am luat telefoane, mașini, pe care le-am schimbat de vreo trei ori, investiții proaste. Dar, una peste alta, sunt mulțumit. Am reușit să-mi fac o casă, am o mașină, sunt sănătos".

