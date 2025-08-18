Marele câștig pentru România, dacă războiul din Ucraina se termină acum. Chirieac, precizări

CITEȘTE ȘI - Trump, anunț pentru Zelenski „dacă vrea să pună acum capăt războiului”: Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se deplasează astăzi, însoțit de principalii lideri europeni, în Statele Unite ale Americii, unde va avea o nouă întâlnire cu omologul său american Donald Trump. Analistul politic Bogdan Chirieac a evidențiat dorința tot mai mare a președintelui Statelor Unite de a soluționa într-un fel conflictul ruso-ucrainean, dar, în același timp, și-a exprimat îngrijorarea față de nemulțumirile liderilor europeni care nu au fost tocmai încântați de rezultatele întâlnirii din Alaska.

„Acum nu va mai fi același scenariu de data trecută“, când Volodimir Zelenski a fost certat de Donald Trump, „fiindcă vor fi liderii europeni de față, iar Trump are nevoie ca președintele Ucrainei să accepte ce a negociat cu Vladimir Putin pentru ca meritul terminării războiului din Ucraina să-i revină lui“, a punctat Bogdan Chirieac.

„Pentru noi, nu mai are importanță cui îi revine meritul, ci important este să oprim războiul. Cred că Zelenski va fi tratat cu mai multă deferență, dar problema este cu Europa. Am văzut reacții din partea lui Emmanuel Macron, din partea lui Friedrich Merz, care nu sunt deloc bucuroși de ce a reușit Donald Trump la întâlnirea din Alaska. În plus, azi dimineață a apărut știrea că în primele șapte luni din 2025, sprijinul european pentru Ucraina a depășit pentru prima dată sprijinul american“, a adăugat analistul politic.

Marele câștig pentru România, dacă războiul va fi încheiat

Bogdan Chirieac a spus, de asemenea, și care va fi marele câștig pentru România, dar și pentru Uniunea Europeană, dacă „furia rusă de la răsărit“ va fi stăvilită acum prin terminarea războiului.

„Dacă Donald Trump oprește războiul acum, atunci și pentru noi este bine. Dacă nu îl oprește, ne vom trezi cu rușii la gurile Dunării. Donbass-ul, Crimeea nu mai sunt un pericol direct pentru România, dacă vor fi garanții de securitate pentru Ucraina din partea Statelor Unite ale Americii, dar nu din partea NATO, fiindcă nu a vrut Putin.

Terminarea războiului înseamnă un lucru important pentru noi și anume că putem salva Republica Moldova. Cu rușii la distanță, Republica Moldova intră în Uniunea Europeană, undeva va intra și Ucraina. Mai punem lume civilizată între noi și furia asta rusă care vine de la răsărit, înghețul ăsta devastator“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică la România TV.

