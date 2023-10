Marele actor Kevin Spacey a fost internat pentru un posibil infarct

Actorul american Kevin Spacey a fost spitalizat pentru scurt timp din cauza unei suspiciuni de atac de cord. Actorul era invitat la un festival de film în Uzbekistan când, în timpul unui discurs, a simţit că "întreg braţul stâng i-a amorţit timp de opt secunde".

Din fericire pentru vedeta serialului House of Cards şi a filmului American Beauty, nu au fost depistate în final probleme cardiace.

"Am trăit astăzi aici ceva neașteptat. Mă uitam la niște picturi murale extraordinare și, deodată, am simțit cum îmi amorțește tot brațul stâng timp de aproximativ opt secunde. M-am scuturat, însă le-am spus imediat oamenilor cu care eram și am mers imediat la spital. Mi-am petrecut după-amiaza acolo, făcând diverse teste. Personalul a avut grijă de mine și chiar m-a supus unui RMN", a declarat Spacey.

"Totul s-a dovedit a fi absolut normal şi, bineînţeles, sunt recunoscător că nu a fost ceva mai grav", a mai spus acesta după examenele medicale.

Actorul, care a fost exonerat în iulie de toate cele nouă acuzaţii de natură sexuală care i-au fost aduse într-un proces la Londra, a putut chiar să se întoarcă la festivalul din Uzbekistan.

Potrivit site-ului evenimentului, Spacey a declarat: "De asemenea, m-a făcut să conştientizez cu adevărat cât de fragilă este viaţa pentru noi toţi şi cât de important este să ne unim şi să ne sprijinim unii pe alţii", scrie Le Figaro, conform digi24.

