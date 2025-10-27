€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:52 27 Oct 2025

Marea Britanie va livra Turciei 20 de avioane Eurofighter
Autor: Doinița Manic

Eurofighter Typhoon Foto: Pixabay
 

Marea Britanie a semnat cu Turcia un acord de 8 miliarde de lire sterline pentru livrarea a 20 de avioane Eurofighter.

Premierul britanic Keir Starmer a semnat un acord în valoare de 8 miliarde de lire sterline cu Turcia pentru 20 de avioane Eurofighter Typhoon, a anunţat purtătorul său de cuvânt, transmit Reuters şi DPA. Documentul a fost semnat luni, la Ankara, transmite Agerpres.

Starmer a descris acest acord drept o victorie pentru lucrătorii britanici şi pentru industria de apărare britanică. Potrivit lui, acordul cu Turcia va contribui la consolidarea securităţii NATO.

Anunțul lui Keir Starmer vine după ce, în luna iulie, ministrul Apărării britanic, John Healey, a semnat un memorandum de înţelegere cu omologul său turc, ce a deschis calea către încheierea unui acord de export.

Turcia vrea să cumpere 40 de avioane Eurofighter Typhoon

Turcia vrea să cumpere în total 40 de avioane Eurofighter Typhoon, care sunt produse de un consorţiu format din Regatul Unit, Germania, Italia şi Spania. Aproximativ 37% din producţie este realizată în Regatul Unit, inclusiv asamblarea finală la fabricile BAE Systems de la Warton şi Samlesbury, în Lancashire (nord-vestul Angliei).

Germania, care se opunea iniţial vânzării de avioane Eurofighter către Turcia din cauza sprijinului necondiţionat acordat de Ankara mişcării palestiniene Hamas, a renunţat la veto-ul în luna iulie. Astfel, cancelarul german Friedrich Merz urmează să fie primit joi la Ankara de preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Totodată, precizăm că săptămâna trecută, Erdogan a discutat despre achiziţionarea de aparate Eurofighter la Doha în discuţiile cu emirul Qatarului, Tamim ben Hamad Al-Thani. În 2017, Qatarul a comandat 24 de aparate, ultimele două dintre acestea urmând să fie livrate guvernului de la Doha până la finalul acestui an.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

avioane Eurofighter
turcia
marea britanie
keir starmer
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Distrigaz anunță o avarie la o țeavă de gaz, subterană, în centrul Bucureștiului. Trafic oprit
Publicat acum 10 minute
„Regimul cu 30 de grame” face furori în Anglia. Mihaela Bilic: O metodă ușoară pentru a scăpa de kilograme
Publicat acum 16 minute
Ministrul Szijjarto promite că Budapesta va bloca Ucraina în UE
Publicat acum 25 minute
Rapid București - Unirea Slobozia / Live Score
Publicat acum 34 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 16 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 23 ore si 20 minute
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat pe 25 Oct 2025
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 23 ore si 57 minute
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close