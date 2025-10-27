Marea Britanie va livra Turciei 20 de avioane Eurofighter

Premierul britanic Keir Starmer a semnat un acord în valoare de 8 miliarde de lire sterline cu Turcia pentru 20 de avioane Eurofighter Typhoon, a anunţat purtătorul său de cuvânt, transmit Reuters şi DPA. Documentul a fost semnat luni, la Ankara, transmite Agerpres.

Starmer a descris acest acord drept o victorie pentru lucrătorii britanici şi pentru industria de apărare britanică. Potrivit lui, acordul cu Turcia va contribui la consolidarea securităţii NATO.

Anunțul lui Keir Starmer vine după ce, în luna iulie, ministrul Apărării britanic, John Healey, a semnat un memorandum de înţelegere cu omologul său turc, ce a deschis calea către încheierea unui acord de export.

Turcia vrea să cumpere 40 de avioane Eurofighter Typhoon

Turcia vrea să cumpere în total 40 de avioane Eurofighter Typhoon, care sunt produse de un consorţiu format din Regatul Unit, Germania, Italia şi Spania. Aproximativ 37% din producţie este realizată în Regatul Unit, inclusiv asamblarea finală la fabricile BAE Systems de la Warton şi Samlesbury, în Lancashire (nord-vestul Angliei).

Germania, care se opunea iniţial vânzării de avioane Eurofighter către Turcia din cauza sprijinului necondiţionat acordat de Ankara mişcării palestiniene Hamas, a renunţat la veto-ul în luna iulie. Astfel, cancelarul german Friedrich Merz urmează să fie primit joi la Ankara de preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Totodată, precizăm că săptămâna trecută, Erdogan a discutat despre achiziţionarea de aparate Eurofighter la Doha în discuţiile cu emirul Qatarului, Tamim ben Hamad Al-Thani. În 2017, Qatarul a comandat 24 de aparate, ultimele două dintre acestea urmând să fie livrate guvernului de la Doha până la finalul acestui an.