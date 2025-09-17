Marco Rubio, nou anunț despre străinii care sărbătoresc asasinarea lui Charlie Kirk / video

Secretarul de stat american Marco Rubio a venit cu noi precizări despre străinii care sărbătoresc asasinarea lui Charlie Kirk.

Marco Rubio, secretarul de stat din SUA, a vorbit din nou despre străinii care celebrează asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk, ucis săptămâna trecută în timp ce ținea un discurs la Utah Valley University.

„Ești un străin și ieși în public sărbătorind asasinarea cuiva care ținea un discurs undeva. Dacă procedezi așa, de ce să oferim sprijin și validare unuia care se bucură că cineva a fost ucis în văzul tuturor?“, a întrebat Rubio.

„Ești acolo, celebrând asasinarea unei vieți omenești. Nu ducem lipsă de idioți în lume care cred că e o idee bună să ucizi pe cineva. Dar tu ești străin. De ce ar trebui să ți se permită să rămâi în SUA?

Nu vrem să aducem astfel de oameni în America”, a mai spus Marco Rubio.

