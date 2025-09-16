Planul asasinării lui Charlie Kirk: Cât s-a pregătit pentru atac Tyler Robinson și ce spera să se întâmple după crimă

Noi informații din ancheta procurorilor din Utah dezvăluie planul lui Robinson de a-l asasina pe activistul conservator Charlie Kirk.

Procurorii din Utah au declarat marți, 16 septembrie, că vor solicita pedeapsa cu moartea pentru suspectul asasinării activistului conservator Charlie Kirk, la doar câteva ore înainte ca acesta să apară în instanță printr-o legătură video din închisoare, în prima sa apariție publică de la atac, relatează Reuters.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, este acuzat că l-a împușcat pe Charlie Kirk în gât, miercurea trecută, de pe un acoperiș din campusul Universității Utah Valley din Orem, la aproximativ 65 km de Salt Lake City.

Detalii din planul lui Robinson

În documentele depuse la instanță marți, procurorii au detaliat unele dintre probele adunate împotriva lui Robinson în zilele de după atac.

Robinson i-a spus colegului său de cameră, pe care guvernatorul Utah, Spencer Cox, l-a identificat anterior ca partener romantic, că l-a ucis pe Kirk pentru că „s-a săturat de ura lui” și că „ura nu poate fi negociată”, potrivit documentelor instanței. De asemenea, suspectul i-a spus colegului său că a planificat atacul timp de mai bine de o săptămână și că spera să nu fie prins pentru fapta sa până ajunge la o vârstă înaintată.

Colegul de cameră a relatat că a primit mesaje de la Robinson legate de atac și le-a împărtășit poliției. În urma percheziției efectuate la locuința suspectului, poliția a descoperit o cartușă cu gravuri asemănătoare celor găsite pe gloanțele din pușca folosită în atac.

Mai mult, procurorii au declarat că ADN-ul descoperit pe trăgaciul presupusei arme folosite în atac a fost identificat ca aparținând lui Robinson.

Documentele mai arată că mama suspectului a declarat investigatorilor că bărbatul din imaginile distribuite de autorități semăna cu fiul ei, iar Robinson le-ar fi spus anchetatorilor că tatăl său era „un înflăcărat MAGA” (susținător al mișcării lui Donald Trump, Make America Great Again).

Șapte capete de acuzare pentru suspect

Procurorul județean din Utah County, Jeffrey Gray, a declarat într-o conferință de presă că biroul său a depus șapte capete de acuzare împotriva lui Robinson, inclusiv omor calificat, obstrucționarea justiției prin eliminarea dovezilor și influențarea martorilor, pentru că i-ar fi cerut colegului său să șteargă mesajele care îl incriminau.

Procurorii au adăugat factori agravanți la acuzațiile de crimă și utilizare a armei de foc, invocând faptul că Robinson l-ar fi vizat pe Kirk din motive politice, fiind conștient că cei doi copii ai acestuia vor fi martori la crimă, a declarat Gray. Potrivit legii statului, doar omorul calificat poate fi pedepsit cu moartea.

Gray a spus că a luat decizia de a solicita pedeapsa cu moartea „independent, bazându-se exclusiv pe probele disponibile, circumstanțele și natura crimei”.

Cum a decurs atacul

Kirk, în vârstă de 31 de ani, co-fondator și șef al mișcării studențești conservatoare Turning Point USA și aliat important al președintelui Donald Trump, era prezent la un eveniment la care au participat 3.000 de persoane când a fost împușcat.

Suspectul, student în anul trei la o formare practică în domeniul electric la un colegiu tehnic de stat, a reușit inițial să fugă în confuzia creată după atac. El s-a predat joi, după ce un prieten de familie s-a întâlnit cu el și cu părinții săi și l-au convins să facă acest lucru.

Atacul, înregistrat în clipuri video care au devenit virale pe internet, a generat condamnări ale violenței politice din toate taberele ideologice, dar a provocat și un val de acuzații partizane și temeri că asasinarea lui Kirk ar putea declanșa și mai multă violență.

Aproximativ două treimi dintre americani cred că retorica dură, obișnuită în politică, încurajează violența, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos realizat în zilele de după uciderea lui Kirk.

Suspectul va fi prezent prin legătură video din închisoare marți, în instanța din Provo, Utah.

