Marcel Pavel, prăbușit de durere. Jurnalistă Antena 3: Suntem colegi de suferință

”Condoleanţe, Marcel Pavel.. Suntem colegi de suferinţă, ne-am pierdut părinţii în august 2021... Iată ce povesteşte Marcel despre mama lui, pe care o iubea enorm şi pe care a luptat să o salveze până în ultima clipă: "Mămica mea era femeie de serviciu la școala de muzică unde noi, toți frații, învățam. Toată lumea îi pupa mâna după ce aveam audiții în cadrul școlii. Îi pupau mâna și ea era cu mătura și fărașul în mână și cu un halat de îngrijitoare. Nu am cum să uit lucrurile astea, dacă spun despre mama mea, spun cu tot sufletul. Pentru măicuța mea, eu eram cea mai mare bucurie, am avut o legătură aparte, am avut grijă de ea, de la vârsta de 25 de ani, mereu am răsfățat-o. A murit împăcată că m-a văzut realizat, că pot să am grijă de toți." a mărturisit artistul pentru playtech.ro” a scris jurnalista Mihaela Bîrzilă, pe Facebook.

Marcel Pavel, cuvinte sfâșietoare

”Am avut mereu această teamă, și anume teama de a-mi pierde părinții, m-am gândit întotdeauna naiv cu o teamă de nedescris la această fatalitate crezând totuși că mie nu mi se va întâmpla niciodată această nenorocire, dar astăzi inevitabilul s-a întâmplat! DRAGA MEA MAMĂ, ÎNGERUL MEU PĂZITOR, IUBIREA VIEȚII MELE, CEA MAI IMPORTANTĂ FEMEIE DIN UNIVERS A PLECAT ÎNTR-O LUME FĂRĂ DOR PRINTRE STELELE ETERNITĂȚII! ADIO...SAU LA REVEDERE SCUMPĂ MAMĂ!” a scris Marcel Pavel, pe Facebook, în 10 august.

Durerea Mihaelei Bîrzilă, de la Antena 3

Recent, în 8 august, jurnalista Antena 3 a trecut prin momente extrem de dureroase. Ea scris, pe Facebook: ”Dumnezeu să te odihnească în pace, TATA... Ne-ai luat prin surprindere și te-ai dus și tu după MAMA... Erai puternic pentru 83 de ani. Nu te plângeai niciodată și te-am crezut puternic... Mi-ai trimis dulceață făcută de tine și n-am apucat să îți mai spun cum e... Nu există suficiente cuvinte pentru a-mi exprima durerea... Ați fost niște părinți foarte buni, ne-ați crescut frumos, în ciuda greutăților, și ne-ați învățat ce e omenia. Dumnezeu să vă aibă în paza lui...”.

În 2 august, Mihaela Bîrzilă scria că au trecut șapte ani de când și-a pierdut mama: ”7 ani. Au trecut 7 ani de când am rămas fără MAMA... Toate florile din lume nu te pot aduce înapoi. Sper că ți-ai găsit liniștea acolo, sus. Și sper că ești mândră de noi. Mergem pe drumul nostru așa cum ne-ai învățat, cu bunătate, cu bun simț, cu dragoste, cu respect. Îmi e tare dor... Dumnezeu să te odihnească în pace...”.