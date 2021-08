Mana, soția lui Victor Ciutacu, aniversare. Postare fabuloasă pe pagina de Facebook

Foarte tare este și mesajul pe care l-a postat Mana Ciutacu, în momentul izbucnirii scandalului Florian Cîțu, condamnat la închisoare pentru băutură, în Statele Unite.

În 11 august, Mana Ciutacu făcea o observație pertinentă, pe pagina sa de Facebook. ” Scheleții din dulapul lui Cîțu au început să deschidă ușa, din interior”, scria Mana Ciutacu. Între timp, a mai apărut un dosar legat de premierul Cîțu.

Potrivit Mediafax, la 6 ani după plecarea sa din SUA, pe 21 iulie 2008, Florin Cîțu ar fi fost chemat în judecată în instanța din Iowa pentru o datorie neplătită de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank, N.A, unul dintre cei mai mari furnizori de carduri de credit ai Americii. Sâmbătă, Cîțu a fost întrebat despre datoriile din Statele Unite și un posibil nou dosar, dar a negat vehement. Nu cunosc așa ceva, a spus Cîțu, în 2008 eram în România.

Victor Ciutacu a povestit la DCNews cum a cunoscut-o pe soția sa

”Am fost colegi la facultate, iar ulterior, după examenul de licență, ne-am căsătorit, a spus Victor Ciutacu. A fost o cununie civilă banală și modestă. Nuntă nu am avut la momentul respectiv pentru că socrul meu murise de mai puțin de un an, iar preceptele religioase interzic astfel de ceremonii. A fost o cununie civilă care s-a desfășurat la mine acasă, la Sinaia, la care au participat câțiva prieteni și câteva rude. Nunta religioasă a venit mult mai târziu, când copilul nostru era deja mare. Nici atunci nu a fost o nuntă propriu-zisă. A fost o ceremonie religioasă generată de faptul că trebuia să cununăm un cuplu de tineri. Ulterior, ne-am dus la un restaurant de-al unui prieten, pe malul unui lac, și ne-am simțit foarte bine, ca niște oameni la un chef, nu ca la o nuntă”, a mărturisit realizatorul România Tv.

”Nu a fost o cerere specială în căsătorie, a adăugat Victor Ciutacu. A fost o chestie care a decurs firesc. Am fost colegi de facultate, am stat mai tot timpul împreună și, după ce am terminat facultatea, întrebarea a fost: când ne căsătorim? Nu a fost cu momente romantice și cu cai albi”.