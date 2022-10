Mama Monicăi Tatoiu a murit: ”Eu mă bucur”. De ce nu-i face pomeni: Fără priveghi și d-astea

”A murit mama în această-dimineață, plec spre Timișoara. De cinci ani era bolnavă, vineri am operat-o și n-a mai ieșit din comă. Avea 89 de ani, dar de cinci ani nu ieșea din casă, a avut ocluzie, probleme cu picioarele, în primăvară a avut și Covid. N-a vrut să meargă la spital. Am dus-o cu forța în sala de operație. Avea o piatră la bilă de 8 centimetri, care i-a blocat intestinele. Nu a vrut să spună că o durea. Eu mă bucur, m-am rugat toată duminica să o ia Dumnezeu, era foarte credincioasă și e mai fericită acolo decât pe pământ” a spus Monica Tatoiu, citează Spectacola.

”Nu cred în pomeni. Fără priveghi și d-astea”

În același timp, Monica Tatoiu a dezvăluit că nu are de gând să organizeze priveghi și pomeni pentru mama sa: ”Nu cred în pomeni. O să-i fac trei coroane, roșu, galben și albastru, pentru că ea era cu România, fără priveghi și din astea. O să dăm bani la un azil de bătrâni, nu-i fac pomană. Relația mea cu mama: ne-am certat tot timpul pentru că nu voia să meargă la doctor, nu voia să-și facă dinții. Tatăl meu a petrecut ultimii 25 de ani, ca doctor, în spital. Și mama cred că a avut mereu ideea că spitalul i-a furat soțul. Spitalul a fost viața lui, apoi am urmat noi. Tata chiar a salvat vieți. Mă bucur că s-a dus la Dumnezeu pe care-l iubește. A vrut să se facă călugăriță. În ultimii cinci ani, a scris foarte mult, la reinterpretarea Bibliei și a zis ca după moartea ei să public acel manuscris, la care a lucrat. Nu mi-a dat voie să-l văd înainte. Și asta voi face pentru ea pentru ea”, a mai spus femeia de afaceri pentru sursa citată”.

În ultimii 30 de ani, mama Monicăi Tatoiu nu a mai mers la biserică, după o scenă cruntă. Citește mai mult aici

Monica Tatoiu pleacă în Guadalupe

La sfârșitul lunii septembrie, Monica Tatoiu spunea că pleacă din România pentru câteva luni.

”La mine facturile sunt mari încă de anul trecut, din octombrie. Am făcut reclamații încă de atunci. Am schimbat, între timp, furnizorul. Dar mi-am cumpărat lemne, am curtea plină. Acum câteva zile, au fost 19 grade. Am un șemineu care încălzește toată casa. Plus că două luni voi fi plecată, deci nu va fi chiar așa rău, doar că trebuie să menții o anumită temperatură în casă”, a spus Monica Tatoiu.

”Voi pleca în Guadalupe cam toată luna noiembrie, de pe 6, până pe 7 decembrie. Apoi vin, fac sărbătorile acasă, după care, de pe 26, voi pleca în Caraibe. Merg la scufundări și mă mai întorc pe 23 februarie. Foarte mulți englezi, spanioli, francezi închid casele, lasă temperatura doar să nu înghețe țevile, își iau animalele de companie și pleacă. În Reunion am întâlnit pensionari de la Paris care stăteau trei luni și se întorceau abia în martie. Prețurile sunt foarte ok. Un apartament pe malul mării de două camere te duce la 500-600 euro, iar mâncarea nu e scumpă. E mai ieffin ca la București. Eu am șase pisici, iguana, dar va rămâne prietena mea, care stă la etaj, și va avea ea grijă”, a declarat Monica Tatoiu.

Citește și: Ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar închide robinetul de gaz. Unde se află România

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News