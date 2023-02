Maia Sandu anunță un plan al Rusiei de a înlătura conducerea de la Chișinău. Bogdan Chirieac: Situația este gravă. Are parte de o atenție specială din SUA

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a anunțat că Federația Rusă are în desfășurare un plan de acțiuni pentru a înlătura conducerea aleasă democratic de la Chișinău.

"Declarațiile președintelui ucrainean Zelenski despre planurile Rusiei de destabilizarea a Republicii Moldova au fost confirmate de instituțiile noastre. Planul Rusiei nu este unul nou. Tentative de destabilizare au existat și în toamna anului trecut, dar nu și-au atins obiectivul. În octombrie – decembrie 2022, Poliția și Serviciu de Informații SIS au intervenit în mai multe cazuri de organizare a elementelor criminale și au oprit tentativele de violențe. În toamnă, accentul s-a pus pe criza energetică, ce trebuia să conducă la proteste violente.

Planul pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil, care să întreprindă acțiuni violente, atac asupra unor edificii ale statului și luare de ostatici. Prin acțiuni violente, mascate sub proteste ala așa-zisei opoziții, ar urma să se forțeze schimbarea puterii de la Chișinău.

Documentele recepționate de la partenerii ucraineni demonstrează o bună documentare a locațiilor și aspectelor logistice pentru organizarea acestor activități subversive. Planul presupune utilizarea persoanelor din afara țării pentru acțiuni violente. Materialele conțin instrucțiuni despre regulile de intrare în Moldova pentru cetățeni din Rusia, Belarus, Serbia și Muntenegru. Vă asigur că instituțiile lucrează la prevenirea acestor situații.

Autorii mizează pe mai multe forțe interne, dar în special pe grupări criminale precum formațiunea Șor, pe unii veterani și persoane cu legătură cu Plahotniuc. Scopul acestor acțiuni e răsturnarea ordinii constituționale, schimbarea puterii legitime cu una ilegitimă care să pună țara noastră la dispoziția Rusiei", a spus Maia Sandu.

"Situaţia este gravă. Maia Sandu trebuie să primească sprijin"

"Situaţia este gravă. Doamna Maia Sandu presupun că ştie ce spune. Tocmai a fost la Davos, s-a întâlnit cu toţi liderii europeni, are parte de o atenţie specială din SUA. Cred că doamna Maia Sandu trebuie să primească sprijin urgent din partea UE şi a SUA. Sprijin urgent! Probabil sub această formă, fiindcă ea are un statut de neutralitate în Constituţie. Este clar că democraţia, în această mică țară, mică provincie românească de fapt, este în mare pericol. Acolo se încearcă schimbarea regimului democratic pro-european cu unul pro-rus. Automat, doamna Maia Sandu trebuie să primească sprijin de toate felurile. Nu doar financiar, ci şi de securitate", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3.

