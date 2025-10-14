€ 5.0879
Data publicării: 16:01 14 Oct 2025

Mai multe ţări sunt dispuse să ajute cu 70 miliarde de dolari la reconstrucţia Gazei
Autor: Elena Aurel

fasia-gaza-egipt-plan_88157000 Foto: Agerpres
 

State europene și arabe, alături de Canada și SUA, s-au arătat dispuse să contribuie la reconstrucția Gazei cu suma estimată de 70 de miliarde de dolari.

State europene şi arabe, Canada şi SUA se arată dispuse să contribuie cu suma estimată necesară de 70 miliarde de dolari pentru reconstrucţia Gazei, a indicat marţi o oficialitate a ONU, potrivit căreia cei doi de război au produs în enclava palestiniană o cantitate de moloz echivalentă cu de 13 ori piramidele de la Gizeh (Egipt), transmite Reuters, citată de Agerpres. 

Jaco Cilliers, responsabil din cadrul PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare), a declarat că războiul a produs cel puţin 55 milioane de tone de moloz, şi că Fâşia Gaza ar putea avea nevoie de decenii pentru a se reface complet.

'Am auzit veşti foarte pozitive de la un număr de parteneri ai noştri, inclusiv parteneri europeni ... (şi) Canada' în ce priveşte disponibilitatea lor de a ajuta, a afirmat el într-o conferinţă de presă, menţionând că se poartă de asemenea discuţii cu Statele Unite.

După intrarea în vigoare a încetării focului în Gaza, mulţi palestinieni au revenit la ruinele caselor lor.

Situaţia distrugerilor este deosebit de gravă în oraşul Gaza, scena unor dintre cele mai puternice bombardamente, unde 83% dintre clădiri au avut de suferit, potrivit Centrului de Sateliţi al Naţiunilor Unite (UNOSAT).

PNUD a anunţat că a curăţat deja circa 81.000 tone de moloz din Fâşia Gaza şi continuă operaţiunile.

