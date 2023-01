Mai bine îi dai bani lui „Adrian Elicopter de luptă” decât să plătești pentru Teambuilding. Ce țeapă poți să iei uitându-te la film

Bun... i-am zis că n-are cum, că „Teambuilding” a fost pus pe Netflix pe 1 ianuarie 2023, așadar nu are cum să-l fi văzut de acum două luni pe Netflix. Toate bune, dar omul îmi tot spunea că l-a văzut câteva minute: „Nu se desfășoară acțiunea într-un teambuilding la munte?!”

„Ba da...”, i-am zis.

„Atunci l-am văzut câteva minute și am închis. N-am rezistat mai mult”, mi-a zis omul care o ținea pe a lui că „Teambuilding” este pe Netflix de câteva luni, nu de la 1 ianuarie 2023.

Și... cumva, omul avea dreptate. Există un alt film românesc, lansat și el tot în 2022, cu aceeași temă: teambuilding. Și da, se desfășoară tot prin munți. Și, da, la prima vedere, pare că te uiți la același film, doar că filmul despre care îmi vorbea omul nostru este „Legații”.

„Legații”... de care nu auzisem până acum. Povestea este simplă: Un grup de colegi de muncă țin un teambuilding la o cabană în munți, unde o provocare extremă dezvăluie povești interesante, dar și trădări.

Și m-am uitat. Și am adormit. Și teoretic trebuia să râd pentru că genul programului era... comedie.

Practic ce este „Legații”? Un „Teambuilding” cu mult mai puține înjurături. Atât. Dacă nu aveți ce face cu timpul vostru, uitați-vă la „Legații”, iar dacă v-ați uitat la „Legații”, nu cred că mai are sens să vă uitați și la „Teambuilding” pentru că e aceeași Mărie cu altă pălărie.

Revenind la tema momentului - filmul „Teambuilding”.

La scurt timp după ce s-a lansat filmul „Teambuilding”, eram cu un șofer Uber în mașină care mi-a spus cât de mișto este și că trebuie să merg.

„Am râs non-stop. Dacă sunteți pudică, să nu mergeți la film că are cam multe înjurături, dar în orice caz, mori de râs!”, mi-a zis șoferul.

Nu m-am dus la cinema, dar m-am uitat acum când a apărut pe Netflix. La înjurături, nici urmă de inventivitate... în afară de p#lă și m#ie, nimic nou. Iar dacă șoferul despre care v-am povestit mi-a spus că a murit de râs când s-a uitat la film, vă spun drept că și eu am murit, dar de plictiseală.

Mult mai amuzante sunt videourile de pe Tik Tok decât filmele astea două.

O oră de live pe Tik Tok cu Adrian Dumitru - „Adrian Elicopter de luptă” - bate cele două filme despre activitățile de relaxare ale corporatiștilor. La Adrian Dumitru - „Adrian Elicopter de luptă” am râs cu lacrimi. La „Legații” am adormit, iar la „Teambuilding” am pus pe pauză de mai multe ori, ca să mă duc să mai dau cu mopul prin casă. De plictiseală.

Mai bine îi dai bani pe Tik Tok lui „Adrian Elicopter de luptă” - pentru cât umor are - decât să dai bani la aceste două filme.

Acest articol este o opinie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News