Macron și Zelenski au discutat despre eforturile de organizare a unui „summit al păcii”

MCei doi şefi de stat au făcut "o trecere în revistă a situaţiei militare" din Ucraina, iar Emmanuel Macron "şi-a reiterat sprijinul pentru ca Ucraina să pună capăt agresiunii ruse", a indicat Palatul Elysee într-un comunicat.



La rândul său, Volodimir Zelenski a precizat pe Telegram că el şi omologul său francez au analizat "următoarele etape pentru punerea în aplicare" a planului său de pace în zece puncte. "Ne-am coordonat acţiunile pentru viitoarele evenimente internaţionale", a adăugat el.



"Am discutat în detaliu timp de o oră. Am vorbit despre situaţia de pe linia de front, despre cooperarea noastră politică şi despre cum să mergem mai departe cu punerea în aplicare a proiectului de pace al Ucrainei. Îi mulţumesc Franţei pentru sprijinul constant", a adăugat Zelenski în mesajul său zilnic adresat concetăţenilor săi.



Cei doi au discutat, de asemenea, despre "situaţia îngrijorătoare de la centrala nucleară Zaporojie ocupată de forţele armate ruse" din martie 2022, a precizat Parisul.



Acest schimb de păreri a avut loc la câteva zile după vizita în Ucraina a directorului AIEA (Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică), Rafael Grossi, "cu care preşedintele Macron se va discuta în curând", potrivit Palatului Elysée care a indicat că Macron şi Zelenski au subliniat "importanţa sprijinirii acţiunilor AIEA la faţa locului".



Rafael Grossi a vizitat miercuri Zaporojie, în căutarea unei soluţii acceptabile pentru Kiev şi Moscova cu scopul de a securiza centrala nucleară din sud-estul Ucrainei.



Directorul AIEA, care a petrecut acolo câteva ore înainte de a reveni în teritoriile aflate sub controlul Ucrainei, vrea să lucreze asupra unor "principii" pentru a minimiza riscul de "catastrofă" nucleară.

