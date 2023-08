"M-am înălţat după un şoc puternic. Nu pierdeţi timpul!" Cât de mult a suferit Anca Ţurcaşiu după divorţ şi cum a luat-o, din nou, de la zero

Anca Ţurcaşiu a postat un mesaj emoţionant pe conturile ei de Instagram şi Facebook, făcând, evident, referire la perioada divorțului. Şi-a luat inima-n dinţi și a dat de înţeles cât de mult a suferit după despărţirea de soţul ei, dar a mărturisit și cum a reușit să șteargă trecutul şi să se reinventeze.

„Toată lumea îmi spune că m-am reinventat. Da, am reușit să mă regăsesc, după un șoc emoțional puternic, m-am înălțat, am zâmbit, am depășit greul, acceptând ce mi-a oferit viața, am apelat la ajutorul celor dragi care mi-au fost alături. Putem. Eu pot orice. Trecem pe aici atât de repede, încât trebuie doar să avem grijă de noi. Să facem din fiecare zi o bucurie! Așadar, ține doar de alegerile noastre din viața asta ca să putem fi bine, fericiți! Nu pierdeți TIMPUL! Cel mai prețios dar....Vă îmbrățișez!”, a transmis Anca Țurcașiu pe contul ei oficial de Facebook.

La 53 de ani, Anca Ţurcaşiu arată extraordinar şi se rămâne una din cele mai atrăgătoare femei din România. Postează des pe reţelele sociale, mănâncă sănătos şi împărtăşeşte cu fanii reţete şi diete vegane, face sport în mod regulat şi are grijă de corpul ei mai mult ca niciodată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News