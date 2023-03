Ludovic Orban, audiat la DNA, în dosarul Romarm. Bogdan Chirieac: Este o furăciune autentică. Dacă nu a pus mâna pe bani, nu are nicio problemă

Ludovic Orban a fost chemat la audieri, astăzi, în calitate de martor, în dosarul măștilor neconforme cumpărate de Romarm.

"Din capul locului, este un dosar real, nu este unul inventat. Acolo, este o "furăciune" autentică pe care procurorii DNA, iată, după trei ani, au început să o investigheze. Eu cred că domnul Ludovic Orban a intrat martor şi a ieșit martor. Am acest sentiment. Dacă nu are cumva un denunţ din partea unora dintre cei care au participat. Fostul director al Romarm înţeleg că de abia acum a fost schimbat, acela care fusese ofiţer de servicii secrete înainte, avusese grijă de securitatea naţională a României. Este greu de ajuns la primul ministru în funcţie, dacă nu sunt nişte documente, dacă nu există o declaraţie prin care să fi primit...- cum au declarat în legătură cu fostul director de la Romarm că a luat şpagă. Va fi greu să îl pui sub acuzare pe Ludovic Orban. În plus, punerea lui sub acuzare, în condiţia în care a discutat despre alianţa cu USR, este greu de făcut în acest moment" consideră analistul politic Bogdan Chirieac, conform intervenției la Antena 3 CNN.

"Dacă nu a pus mâna pe bani, nu are nicio problemă"

"Nu ar trebui să aibă nicio emoţie Ludovic Orban, în fața procurorilor, doar dacă a pus mâna pe vreun ban. În rest, faptul că Unifarm, sau Romarm, sau oricine altcineva făcea achiziţii cu decizia premierului este un lucru normal şi firesc. Era pandemie, lucrurile astea trebuiau decise politic. Că acum lumea stă şi se gândește: "Domnule, dar masca aia costă 0,25 de bani la farmacie"... Da, dar era mult mai scumpă şi nu se găsea, în 2020, când ne-a găsit pe toţi fără nimic pus deoparte. Nu aveam echipamente de protecție, nu aveam măşti.

Toată problema e la bani. Dacă firmele respective au avut adaosuri chiar nesimţite, deşi legea nu e explicită aici - poţi să îţi pui adaos cât vrei - şi, mai ales, dacă ai plătit politicieni ca să fii tu firma desemnată, fiindcă foarte multe achiziții, după cum ştiţi, s-au făcut cu încredinţare directă, fiind vorba de zeci de milioane de euro... Fiecare găsea măşti pe unde putea, unele erau neconforme. Dacă nu a pus mâna pe bani, nu are nicio problemă", a mai spus analistul politic.

Acest articol reprezintă o opinie.