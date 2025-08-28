Lucruri mai puțin știute despre restaurantul „Mărul de Aur”, care a ars joi. Ce se întâmpla în celebrul loc de pe Calea Victoriei

Scriitorul și publicistul Dan Ciachir a rememorat mai multe amintiri pe care le are din clădirea fostului restaurantul „Mărul de Aur”, care a ars joi, 28 august 2025.

Un incendiu a avut loc, joi, 25 august 2025, la clădirea restaurantului „Mărul de Aur”. Clădirea aflată între mai multe blocuri, pe Calea Victoriei, mai fusese afectată de flăcări și la sfârșitul anului 2024. Autoritățile au transmis și un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert și au îndemnat populația să evite zona și să lase libere căile de acces pentru echipajele de intervenție.

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, scriitorul și publicistul Dan Ciachir a vorbit despre valoarea arhitecturală a clădirii de pe Calea Victoriei, 163, care a aparținut Principesei Elisabeta a României.

„Clădirea respectivă a fost construită în 1925 și a fost proprietatea Principesei Elisabeta, care a ajuns și Regina Elisabeta a Greciei. Acea clădire a fost reconfigurată de marele arhitect George Mihail Cantacuzino.

Mai târziu, clădirea de la Mărul de Aur a devenit Clubul Miliardarilor, o reședință particulară, după care a ajuns restaurant de lux. Eu am mers de cel puțin 50 de ori în el. Avea o grădină mică, superbă, și un ochi de apă“, a povestit Dan Ciachir.

„Acolo mânca inclusiv Constantin Argetoianu. El evocă asta în însemnările zilnice. Oamenii foarte bogați care au mers acolo au fost frații Auschnitt, unul dintre aceștia a avut în proprietate actualul palat al lui Gigi Becali. Al doilea frate a fost mai discret, iar casa lui era sediul a trei reviste literare, motiv pentru care am intrat de mai multe ori în ea“, a relatat scriitorul.

CITEȘTE ȘI - Incendiu puternic în centrul Capitalei: Un restaurant a luat foc. A fost emis mesaj RO-Alert

Vizita lui Yves Montand și a soției sale, Simone Signoret, la București

Dan Ciachir a povestit și o istorie mai puțin cunoscută a clădirii în care a fost restaurantul „Mărul de Aur”, din 1957, când în București a poposit un mare cântăreț francez, Yves Montand.

„După 1950, clădirea din Calea Victoriei, 163, a devenit reședința Uniunii Ziariștilor. Era impecabilă, mai ales după restaurarea făcută de Cantacuzino. În 1957, în plină epocă de de-stanlinizare, sosesc la București marele cântăreț Yves Montand cu soția sa, Simone Signoret. Au făcut un turneu, în care el a cântat, iar cu prilejul vizitei în România, ea a scris că „la București, întocmai ca la Varșovia, românii sunt la fel ca polonezii, să nu-i vadă pe ruși“. A spus asta o femeie care era de stânga. Yves Montand a cântat atunci la Sala Floreasca, cea mai mare sală din București în acea perioadă, cu 3.000 de locuri“, a povestit scriitorul.

Dan Ciachir și-a exprimat dezamăgirea că o „clădire remarcabilă“, încărcată de istorie, în care au pășit nume importante la nivel internațional, a fost mistuită de flăcări.

„A pierit o clădire istorică! Astăzi, când am aflat de incendiu, m-a durut foarte rău. Era o clădire remarcabilă. Acolo am ascultat la un moment dat melodia Oci ciornîe (Ochi negri), cântată de un violonist. M-a impresionat mult“, a concluzionat scriitorul și publicistul Dan Ciachir.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News