Incendiu puternic în centrul Capitalei: Un restaurant a luat foc. A fost emis mesaj RO-Alert

Un incendiu a izbucnit joi după-amiază, la un fost restaurant din Capitală.

Un incendiu a izbucnit joi, 28 august, în Capitală, la un fost restaurant situat pe Calea Victoriei, clădire care fusese afectată de flăcări și la sfârșitul anului trecut. Imobilul, aflat între blocuri de locuințe, a degajat un fum dens care riscă să pătrundă în apartamente.

Autoritățile au transmis și un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert, îndemnând populația să evite zona și să lase libere căile de acces pentru echipajele de intervenție.

Fum dens deasupra Capitalei

Norul imens de fum format deasupra restaurantului „Mărul de Aur” este vizibil de la mai mulți kilometri distanță. La fața locului intervin pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov cu numeroase echipaje, care acționează pentru stingerea incendiului.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o construcție (fost restaurant) pe strada Sevastopol. Construcția este amplasată între blocuri, astfel că fumul degajat poate pătrunde în locuințe.

A fost emis un mesaj de informare și avertizare a populației prin sistemul Ro-Alert. Arderea se manifestă în interiorul construcției și la acoperiș. Se acționează de la înălțime, utilizând autoscara.

Sunt angrenate în intervenție 8 autospeciale de stingere. Incendiul nu se poate extinde la alte clădiri. În acest moment se acționează pentru decopertarea învelitorii de tablă și stingerea structurii din lemn a acoperișului”, precizează ISU București-Ilfov.

Sursa fotografiilor: ISU București-Ilfov

