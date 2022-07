Lucien Favre, primele declaraţii despre Rareş Ilie: Cum l-am descoperit? Intru pe Internet...

"L-am văzut cum conduce mingea, nu are nicio problemă, ci mai degrabă o ușurință. Are curaj, driblează și marchează. Cum l-am descoperit? Intru pe Internet, urmăresc meciuri, sunt sunat de oameni care îmi vorbesc despre jucători.

Analizez foarte mult pentru că am nevoie să îmi pregătesc echipa. Dacă m-aș fi dus la Gladbach, poate l-aș fi luat acolo. E un băiat bun, un tânăr cu mare potențial", a spus Lucien Favre, pentru site-ul celor de la Nice.

Rareş Ilie, primele impresii după antrenamentele din Franţa

"A fost o zi bună, colegii m-au primit foarte bine. Am vorbit cu unii dintre ei, care se descurcă mai bine în engleză. Flavius (n.r. Daniliuc) m-a luat deoparte și mi-a explicat mai multe lucruri, pentru că și el este român. Am avut puține emoții la început, dar colegii m-au ajutat și acum mă simt foarte bine.

Cunosc acest club, știu că este un club mare. Am urmărit Ligue 1 și am fost impresionat, iar acum sunt fericit să fiu aici. Trebuie să îmbunătățesc unele lucruri în jocul meu pentru că sunt încă tânăr. Am venit aici să învăț și să joc cât mai bine", a declarat Rareș Ilie, citat de Digisport.

Rareş Ilie a aflat de la tatăl său de transfer

Fotbalistul Rareş Ilie a declarat, vineri, la plecarea în Franţa, că a fost şocat când a aflat de la tatăl său că urmează să se transfere de la Rapid la echipa OGC Nice, în acel moment fiind concentrat pe meciul cu CFR Cluj din prima etapă a Superligii.



"Chiar nu mă aşteptam să vină acest transfer. Eu nici nu am ştiut, eram concentrat pe ceea ce trebuia să fac la Rapid. Am aflat de curând de la tatăl meu, pentru că el se ocupă. A fost un şoc când am aflat de oferta de la Nice. Eram cu Drăghia şi cu Săpunaru în maşină, ei ştiau şi râdeau amândoi de mine. A fost un şoc, nici nu ştiam cum să reacţionez. Tata m-a sunat şi mi-a spus că trebuie să ne grăbim, pentru că urmează să plecăm. Eu ştiam de anumite discuţii, dar eram concentrat pentru că trebuia să jucăm cu CFR Cluj. Eu am aflat ieri. În momentul de faţă nu mă aşteptam să plătească cineva atât de mult pentru mine. Mă aşteptam ca la un moment dat să fie o sumă de transfer destul de mare, dar nu mă aşteptam vara aceasta", a afirmat Ilie pe Aeroportul Băneasa, conform Agerpres.



În vârstă de 19 ani, mijlocaşul nu consideră că este prea tânăr pentru a face faţă unui transfer în străinătate şi speră ca peste 5 ani să ajunge să joace pentru formaţii de top din Franţa precum PSG.



"Cumva m-am pregătit de această plecare, cred că sunt pregătit, dar vom vedea acolo. Eu mă duc să dovedesc. Nu cred că sunt prea tânăr. Sigur nu va fi uşor, dar pentru asta m-am apucat de fotbal. E normal ca lumea să aibă îndoieli legate de acest transfer, pentru că au fost atâtea exemple care nu au reuşit, jucători tineri care au plecat, dar eu m-am apucat de fotbal să joc în străinătate, nu puteam să joc în România la nesfârşit, merg acolo să îmi joc şansa. Clar, meciurile de acolo vor fi mult mai grele decât ce este aici în România, dar ce e mai frumos decât să întâlneşti fotbaliştii ăia? O să mă pregătesc şi sper să prind duelurile alea. Voi întâlni unii dintre cei mai buni fotbalişti din lume şi sper ca eu să fiu pe teren în meciurile acelea. Sper ca în cinci ani să mă vedeţi mai sus, poate la PSG. Totdeauna trebuie să îmi doresc cât mai mult. Deocamdată mă duc să îmi câştig locul, pentru că ştiu că nu îmi va fi uşor şi după aia voi ţinti cât mai sus", a spus jucătorul român.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News