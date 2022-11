Lucian Boncu, cunoscutul interlop care a plănuit asasinarea jurnalistului Dragoş Boţa, condamnat la închisoare

Boncu a fost acuzat de săvârșirea infracțiunilor de „încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni de omor” și "nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”.

Arma cu care urma să fie executat Dragoş Boţa a fost predat la DIICOT chiar de către Nicolae Gavrilă, cel care s-a ocupat de racolarea celor care urmau să ducă planul la bun sfârşit. Pe armă a fost descoperit, printre alte ADN-uri, şi cel al lui Lucian Boncu.

De asemenea, DIICOT a înregistrat în locuința folosită de Boncu momentul în care acesta a spus „o să-l omorâm”.

În timpul procesului, Lucian Boncu a negat toate acuzațiile, dând declarație ultimul în acest dosar.

"Îl știu pe domnul Boța, dar nu îl cunosc, în schimb de șase ani m-a hărțuit sistematic prin articolele de presă, articole cu caracter defăimător. Erau un fel de provocări din partea acestuia. A spus că am relații cu administrația locală, cu consilierul personal al primarului (cu Ioan Nasleu, n.a.). dar nu aveam decât o relație personală. Când eram la restaurantul Cuina m-au întrebat cei cu care eram dacă o să las lucrurile așa, având articolele din presă, și le-am spus că am făcut un demers pe cale civilă, dar am pierdut procesul și după am plătit cheltuieli. (…) Nu cunosc dacă Rafa Bogdan i-a dat lui Gavrilă vreo armă. Eu zic că Gavrilă nu a luat nicio armă. Vă spun și explicația logică. Arma ar fi fost adusă de Velican de la Târgu Jiu, cred, după părerea mea. Arma nu putea fi utilizată pentru că nu avea muniție.

E un calibru care nu se găsește în România. Ulterior, Gavrilă a recunoscut că a făcut un denunț de tip manevră. Nu i-am cerut lui Rafa Bogdan nicio armă, nicio borsetă. Nu pot să intru în mintea lui Gavrilă a înțeles să acționeze din exces de zel. A vrut să facă un fel de voluntariat. Eu nu i-am cerut nimic. Niciodată nu i-am spus lui Gavrilă să meargă să-l urmărească pe jurnalist. Singurul lucru pe care mi l-a spus Gavrilă a fost că are pe cineva la IPJ (Poliția Timiș, n.a.), purtător de cuvânt, și o să vorbească cu jurnalistul să-l tempereze. Nu îmi explic ADN-ul meu pe armă. Nici măcar nu am văzuto. Să exprimi ce gândești este un drept constituțional atâta timp cât nu aduci prejudicii unei persoane, nici măcar morale”, a declarat Boncu, în timpul audierilor, conform Press Alert.

Doar trei ani de închisoare pentru Boncu şi ordin de restricţie valabil trei ani după încarcerare

Judecătorii Tribunalului Timiş au decis condamnarea lui Boncu la un an de închisoare pentru "încercarea de a determina săvârşirea unei înfracţiuni de omor" şi alţi doi ani de închisoare pentru "nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor".

De asemenea, Lucian Boncu are interdicţie de a se apropia de Dragoş Boţa la mai puţin de 100 metri pentru trei ani de la momentul în care va fi eliberat din penitenciar.

În urma contopirii acestei sentințe cu celelalte condamnări anterioare primite de Boncu, pedeapsa finală a fost de 11 ani şi o lună închisoare în regim de detenţie la care adaugă amenda penală de 6.000 lei. Sentința nu este definitivă putând să fie contestată la Curtea de Apel Timișoara.

Cum a reacţionat Dragoş Boţa

"Justiția confirmă că Lucian Boncu a pus la cale planul de asasinare a mea și doar sorții au făcut ca să nu fie dus până la capăt. A fost un proces la care am fost prezent la toate termenele, fără avocat. A fost o luptă în a dovedi minciunile celor care-și schimbau declarațiile peste noapte sau care au fost loviți, brusc, de amnezie. Din primul moment al procesului și până în ultimul, când la ieșirea din sala de judecată cu procurorul și judecătorul de față Lucian Boncu m-a înjurat, liderul interlop a confirmat prin tot ce a făcut că era adevărat că, dacă nu erau legi, de mult m-ar fi omorât și s-ar fi dus apoi liniștit să bea o bere.

Sunt nemulțumit de faptul că a primit doar un an pentru această infracțiune de încercare de săvârșire a infracțiunii de omor, în condițiile în care maxim era cinci și voi continua lupta în justiție. Așa cum am făcut-o și până acum. Chiar dacă nu am avut susținerea vreunei ambasade sau a vreunui ONG care pretinde că apără drepturile jurnaliștilor, cred că până la urmă voi reuși să dovedesc adevărul celor susținute în ultimii ani de mine – că, în Timișoara, crima organizată și-a făcut un cap de pod. Voi continua investigațiile pentru că asta este datoria mea ca și jurnalist. Nu în ultimul rând, astăzi, le mulțumesc public – celor știuți și neștiuți – cărora le datorez faptul că sunt încă în viață și nu o fotografie pe o piatră funerară”, declarat Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro.

