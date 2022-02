LPF a anunţat programul etapei a 27-a. CFR Cluj - Rapid, derby-ul rundei

Iată când vor avea loc partidele din etapa 27:

Vineri, 18 februarie

Ora 17.30 FC U Craiova 1948 – UTA Arad

Ora 19.55 Dinamo - Gaz Metan Mediaș

Sâmbătă, 19 februarie

Ora 17.00 FC Voluntari – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Ora 19.55 CS Mioveni – FCSB

Duminică, 20 februarie

Ora 12.30 Chindia Târgoviște - FC Botoșani

Ora 19.55 CFR Cluj - FC Rapid 1923

Luni, 21 februarie

Ora 17.30 Farul Constanța – FC Argeș

Ora 19.55 Academica Clinceni - Universitatea Craiova

Antrenorul echipei de fotbal CS Mioveni, Alexandru Pelici, a declarat că FC Voluntari, adversara din partida de vineri, din etapa a 24-a a Ligii I, este în opinia sa revelaţia actualei ediţii de campionat.



"Ne aşteaptă un meci dificil. Jucăm cu echipa care, din punctul meu de vedere, reprezintă revelaţia acestui campionat, pentru că nu ştiu câţi ar fi văzut-o pe Voluntari pe locul 3 la acest moment. E o echipă foarte bună, care cu siguranţă vine cu gândul să câştige acest meci. Noi ne dorim să facem un joc bun, în urma căruia să luăm punct sau puncte şi să continuăm seria de 4 jocuri bune. De asemenea, vrem să arătăm că în tur, diferenţa nu a fost cea conformă cu realitatea din teren (n.r. - scor 0-4). Atunci a fost un echilibru până în minutul 80, iar scorul a fost prea drastic. Ne dorim să facem puncte în continuare, chiar dacă ne aşteaptă meciuri dificile. Iar ca o comparaţie cu perioada similară din tur, din acest moment până la final am reuşit doar 3 puncte... acum însă ne dorim mult mai multe", spus Pelici, conform site-ului oficial al clubului argeşean.



"Câtă vreme obţii rezultate, moralul este bun. Este şi cazul nostru, dar şi cazul lor. Sperăm să fie un joc frumos şi să avem de ce ne bucura la final. Cel mai important în acest moment este să acumulăm puncte. În tur am făcut jocuri bune şi nu am luat puncte, acum ne gândim mai mult la puncte. Din punctul nostru de vedere rezultatele sunt importante. Şi cu Clinceni am avut ocazii mai multe în afară de goluri şi la Chindia am avut momente foarte bune", a adăugat tehnicianul.



Alexandru Pelici a menţionat că încearcă să îi integreze cât mai bine pe jucătorii transferaţi în această iarnă.



"Jucătorii nou-veniţi sunt în grafic cu pregătirea. Încercăm să-i integrăm cât mai bine. La fel şi cei accidentaţi, sunt cât de cât OK, Panait, Cierpka, Blănaru, Rusu ... Rusu face antrenamente normal şi probabil va fi în lot etapa următoare", a precizat Pelici.



Echipa de fotbal CS Mioveni întâlneşte formaţia FC Voluntari, vineri, de la ora 17:30, pe teren propriu, într-o partidă contând pentru etapa a 24-a a Ligii I.

