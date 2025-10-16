€ 5.0884
Data actualizării: 17:53 16 Oct 2025 | Data publicării: 17:52 16 Oct 2025

Lovirea unui avion de fulger, „circumstanță extraordinară” ce poate justifica întârzieri - decizie CJUE în cazul Austrian Airlines
Autor: Tiberiu Vasile

Lovirea unui avion de fulger, „circumstanță extraordinară" ce poate justifica întârzieri - decizie CJUE în cazul Austrian Airlines
 

Curtea de Justiţie a UE a decis că un fulger care lovește o aeronavă constituie o „circumstanță extraordinară” și poate justifica întârzierile pasagerilor.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit joi că lovirea unui avion de către un fulger reprezintă o „circumstanță extraordinară”, care poate justifica întârzieri semnificative ale zborurilor. Decizia, transmisă după o sesizare a instanțelor austriece într-un proces ce implică Austrian Airlines, confirmă că astfel de evenimente scapă de sub controlul companiilor aeriene, relatează AFP.

Totuși, CJUE nu a evaluat modul concret în care Austrian Airlines a gestionat situația, trimițând dosarul înapoi justiției austriece pentru o nouă analiză.

Cazul a pornit în 2022, când un pasager a cerut despăgubiri de 400 de euro după ce a ajuns la Londra cu o zi întârziere

Cazul a pornit în 2022, când un pasager a cerut despăgubiri de 400 de euro după ce a ajuns la Londra cu o zi întârziere. Zborul său, care trebuia să plece din Iași spre Viena înainte de a continua către capitala britanică, a fost amânat cu șapte ore deoarece aeronava fusese lovită de fulger în cursa anterioară și a fost reținută la sol pentru verificări tehnice. Din cauza acestei întârzieri, pasagerul a pierdut legătura spre Londra.

Compania aeriană a refuzat să își asume răspunderea, argumentând că incidentul a fost rezultatul unei „circumstanțe extraordinare”,  un eveniment imprevizibil și incontrolabil, conform legislației europene privind drepturile pasagerilor.

Decizia CJUE se aliniază unei hotărâri similare din 2017

CJUE a confirmat interpretarea transportatorului, precizând că „impactul cu un fulger, în urma căruia o aeronavă trebuie să facă obiectul unei inspecții obligatorii”, nu intră sub controlul operatorului. Instanța europeană a subliniat totodată că siguranța pasagerilor are prioritate absolută, iar companiile aeriene „nu trebuie să pună niciodată punctualitatea și interesele comerciale înaintea siguranței”.

Cu toate acestea, Curtea a reamintit că, și în astfel de cazuri, transportatorii au datoria de a lua toate măsurile rezonabile pentru a reduce la minimum impactul asupra pasagerilor și pentru a-i aduce la destinație cât mai rapid posibil.

Austrian Airlines a declarat că a acționat corect, explicând că a închiriat inițial un avion de rezervă, iar ulterior a permis aeronavei afectate să decoleze după ce a primit aprobarea autorităților de siguranță aeriană.

Decizia CJUE se aliniază unei hotărâri similare din 2017, când coliziunea cu o pasăre a fost, de asemenea, considerată o „circumstanță extraordinară” care exonerează companiile aeriene de răspundere financiară în caz de întârziere.

avion
fulger
avion lovit de fulger
curtea de justitie a UE
austrian airlines
