Lotul 2 al A10, Sebeş - Turda, e gata. Grecii de la Aktor anunţă că se va circula fără restricţii pe întreaga lungime

În prezent, traficul în zonă este restricţionat pe o distanţă de 1,5 kilometri, la o bandă pe sens, ca urmare a alunecărilor de teren din zona localităţii Oiejdea.

Aktor transmite, conform infrapress.ro, că a terminat de aşternut balastul stabilizat la km 19 al A10, şi a început asfaltarea autostrăzii, iar între timp se lucrează la armarea, cofrarea şi betonarea grinzilor unor ancore şi la betonarea rigolelor. Totodată, muncitorii contractaţi de Aktor lucrează şi la torcretarea zidului de coloane forate. Toate lucrările vor fi finalizate în zona alunecării de teren şi restricţiile vor fi eliminate.

Iniţial, antreprenorul îşi asumase să termine lucrările până în aprilie 2022, dar nu a reuşit acest lucru. În zona alunecării de teren de la Oiejdea, au fost montate înclinometre pentru a monitoriza stabilitatea dealului din apropiere.

Lucrările la Autostrada Sebeş – Turda (A 10) au început în 2014 şi ar fi trebuit finalizate în 2016, conform planurilor iniţiale. Cu o lungime de 70 de kilometri, A 10 face legătura între autostrăzile A1 şi A3. Din 2018 se circulă pe 45,7 kilometri, pe loturile 3 si 4, între Aiud şi Turda. În decembrie 2020, a fost deschis lotul 1, între Sebeş – Alba Iulia, iar în noiembrie 2021 – lotul 2, între Alba Iulia – Aiud.

Ce spunea preşedintele Aktor în decembrie 2021

“România este și va fi o piață de maxima prioritate pentru compania Aktor, si asa cum am promis de fiecare data când m am întâlnit cu Autoritățile Române, am susținut si voi susține in egala măsură toate proiectele si toate contractele pe care le avem in desfășurare. Ma bucur ca am reușit să dam in trafic acest lot de autostrada, sper ca am reușit sa îmbunățățim imaginea companiei noastre, avem acționari noi, management nou, suntem practic o companie noua; am primit o mărire de capital de 120 milioane euro, vor mai urma, si in acest moment compania Aktor își recâștiga locul bine meritat in elita constructorilor de infrastructura, atât în România cât si in Grecia si alte țări.

Vă asigur de suportul meu si din acest moment va promit ca proiectele in care Aktor este implicat se vor desfășura cu o mobilizare si susținere financiară, asa cum ați văzut la Sebeș in ultimele 6 luni", a declarat Președintele Companiei Aktor, Christos Panagiotopolous.

