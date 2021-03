Loredana Groza a lansat o nouă piesă fresh, un stil complet diferit față de ce cânta până acum, lucru care i-a surprins pe fanii ei, care nu au ezitat să reacționeze.

Noua piesă se numește "Emoțiile" și are un videoclip provocator.

Rafală de mesaje în urma videoclipului și a piesei pe care le-a lansat

Imaginile cu Loredana din videoclip și piesa în sine nu i-a prea bucurat pe urmăritorii ei și au taxat-o imediat:

"Nu e Loredana pe care o ascultam acum 10 - 20 de ani....păcat", "Fost-ai lele cât ai fost.....", "Oprește această "renaștere" până când nu se alege praful de ce ai însemnat pentru muzica din România", "Cel mai prost și neinspirat clip al ei", "De ce, Lori? De ce? Cu ce ți-am greșit?", "Se crede și asta Jennifer Lopez!", "Cine și-o fi bătut joc de Loredana să o pună în ipostazele astea?", "Penibilă!", "Ce mizerie!", sunt doar câteva dintre comentariile urmăritorilor.

- "Loredana copiază generația tânără prin intervenții și etalare pe scena sau in videoclipuri. Un sfat: chiar dacă ne aflam la o criza a vârstei (toți o vom avea, că așa e viața), trebuie să ținem cont și să ne încadrăm in ce ni se potrivește. O femeie la 50 de ani poate fi foarte frumoasa, feminină, dar altfel, într-o ipostază adecvată statutului și vârstei. Loredana, nu te avantajează acest mod, fa ceva pentru a nu cădea cu totul în disgrație, la modul estetic! E păcat!... E o discordanta între ceea ce vrei sa ne arăți și felul în care o faci, iar asta pentru că nu e in acord nici cu fizicul, nici cu vârsta, oricâte îmbunătățiri am face. De regulă, nu aduc astfel de critici nimănui, dar am zis că poate citești aceste rânduri și îți creez o invitație la reflecție. Nu ar fi rău... Ai o voce de aur și ne-ar plăcea sa fie și o Loredana plăcută privirii în adevăratul sens", a scris un alt fan.

