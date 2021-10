Lora, replică după CONFLICTUL cu Doinița Oancea: Lumea m-a condamnat! Dacă plângi la TV primul, ai dreptate

În urmă cu șapte ani, cântăreața Lora și actrița Doinița Oancea erau în mijlocul unui conflict potrivit căruia artista i-ar fi furat iubitul Doiniței.

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, "Acasă la Măruță", Lora a rupt tăcerea și a spus totul despre prietenia dintre ea și Doinița Oancea. În anul 2014, artista divorța de comediantul Dan Badea, iar la distanță de un an, forma un cuplu cu Ionuț Ghenu, managerul ei.

Din acel moment, o mulțime de persoane au acuzat-o pe artistă că a despărțit-o pe prietena ei de iubit, pentru că Doinița Oancea forma un cuplu cu Ionuț Ghenu.

Lora, dezvăluiri. Ce spune ea despre speculațiile de atunci

"Când am început să vorbim mai mult. Era un an foarte nasol. Aveam două emisiuni TV și am avut peste 130 de concerte în anul acela, în 2014. Problemele personale ne-au făcut să vorbim. Era un fel de terapie de grup. M-am apropiat în perioada aia foarte tare și cu dansatoarele.

În momentul în care ești prieten cu un alt om, tu vezi nedreptățile din viața lui altfel.

Când tu știi niște chestii nu mai vezi superficial. El era într-o relație, dar era și nu era. (…) Doinița nu era prietena mea. Așa a apărut, dar nu era așa. Eu am vrut să fim prietene.

Lumea m-a condamnat că ea a vrut să facă niște lucruri, dar asta e treaba ei să le ducă. Eu eram la Antena 1 atunci. Ajungeam acasă lunea. Totul s-a întâmplat în 2014 și eram măritată din 2012. Era pe final de căsnicie", a declarat cântăreața.

"Ea când a spus că noi nu am fost prietenele cele mai bune a spus târziu, când deja răul a fost făcut. Eu puteam să mă cuplez cu milionari, înțelegi? Nu înțeleg cum a putut să arunce lumea cu pietre în mine, că mi-am luat și eu un băiat normal.

Ne-am apropiat (n.r ea și Ionuț Ghenu) când am început să vorbim mai mult. Probleme din viața personală ne-au făcut să vorbim. Mi s-a făcut o mare nedreptate. Dacă plângi la TV primul, ai dreptate", a mai spus ea.

Ce spunea Doinița Oancea

"Am trecut printr-o experienţă nefericită, pe care nu şi-o doreşte nimeni în viaţă. Totul timpul când ni se întâmplă ceva neplăcut, ne întrebăm de ce. Eu cred foarte tare în Dumnezeu şi mi-a şi demonstrat că tot ce face este ca să-mi fie mie bine. Totul a fost pentru ca eu să cresc şi să evoluez. Nu ai cum să înţelegi o chestie care îţi aduce nefericire la momentul respectiv.

Chiar am glumit atunci. Că i-am cerut lui Dumnezeu să facă orice pentru a slăbi. I-am zis să-mi dea orice, chiar şi o boală, dacă e nevoie. Slăbisem în jur de 10-11 kilograme. Mult, oricum", declara Doiniţa Oancea la acea vreme.

Lora îl acuză pe Dan Badea

Mai mult, Lora a vorbit și despre momentul în care și-a pierdut mama și a mărturisit că în acele momente grele a fost singură, iar fostul soț, Dan Badea, nu i-a fost alături.

"Tu îți dai seama că eu mă uitam la mine și ziceam că sunt orfană? Nimeni nu a fost lângă mine. Mi se părea vital ca el să fie lângă mine (n.r. fostul soț, Dan Badea). Mariajul a eșuat și din cauza mea, și din cauza vieții care așa a dus lucrurile", a spus artista.