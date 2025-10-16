Localnicii din Sântimbru au patrulat străzile pe timpul nopții după ce un urs a fost filmat în comună

În noaptea de marți spre miercuri, un urs a fost văzut pe strada Blajului din Sântimbru, ceea ce a stârnit îngrijorare în rândul localnicilor, deoarece astfel de apariții sunt neobișnuite pentru zona respectivă.

Un localnic din Sântimbru a transmis pe Facebook că, după ce ursul a fost observat în apropiere, locuitorii au patrulat satul pe timpul nopții pentru a proteja oamenii care se întorc de la muncă. De asemenea, continuă patrulările dimineața devreme pentru a se asigura că toți navetiștii ajung în siguranță.

„Cum am avut URS atât de aproape, în noaptea asta PĂZIM SATUL: stam în preajma stațiilor de autobuz căci avem oameni care vin acasă de la muncă cu mașina de la miezul nopții, mergem pe străduțe, prin parcurile de joacă și cel mai important - chemăm și pe Doamne în ajutor", a scris pe Facebook un localnic.

„Făcut turele de sat cu dom’ Primar, ne-am oprit si la fiecare stație de autobuz din sat până ce a trecut mașina cu navetiști și acum cu nădejde, intr-o nouă zi. La 5:30, vom fi tot pe stradă sa ne asigurăm ca fiecare din cele 3 autobuze care vin, ne iau locuitorii cu bine", a mai scris acesta.

RO-ALERT a emis un mesaj de atenționare

Miercuri, primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa, a anunțat că în noaptea de marți spre miercuri a fost semnalată prezența unui urs în sat. RO-ALERT a emis un mesaj de atenționare, iar Jandarmeria a făcut căutări fără succes. Acesta a sfătuit locuitorii să fie precauți, să nu se apropie de urs, să nu îl hrănească și să sune la 112 dacă îl observă.

„Dragii noștri, noaptea trecută am avut un MUSAFIR NEAȘTEPTAT pe raza satului Sântimbru - în zona Cordusei, Haltă, Primărie, drumul județean - și anume un URS.

Imediat a fost emis un MESAJ de ATENȚIONARE de la RO ALERT și în foarte scurt timp un echipaj al Jandarmeriei Române a ajuns la noi și timp de câteva ore am facut mai multe căutari pentru a-l gasi, fără succes însa.

Până la noi informații, vă rugăm să vă deplasați cu atenție mai ales pe timp de noapte în zonele apropiate de camp și în același timp facem apel la dumneavoastră ca in perioada următoare, sa aveți în vedere următoarele sfaturi:

Mai întâi de toate, dacă observați un urs, incercați să vă retrageți din loc, zona, fără mișcări bruște și zgomot!

Apoi, când ajungeti într-un loc sigur, vă solicităm să apelați imediat serviciul de urgență #112

Nu vă apropiați de urs pentru poze, nu coborâți din mașină !

Nu încercați sub nici o formă, să hrăniți ursul!

Vă mulțumim pentru intelegere și mai ales ca ne ajutați să asigurăm cât mai bine siguranță pentru locuitorii noștri. Doamne ajută", a transmis miercuri Ioan Iancu Popa, primarul Comunei Sântimbru, pe pagina de Facebook.

Ursul nu a fost găsit

Miercuri seară, primarul a mai transmis că ursul semnalat nu a fost găsit încă și a cerut locuitorilor să se deplaseze cu prudență, mai ales lângă câmpuri și vegetație.

„Dragii nostri, având în vedere situația cu care ne-am confruntat noaptea trecută (prezența unui URS care încă nu a fost găsit), transmitem înspre dumneavoastră rugămintea SĂ VĂ DEPLASAȚI CU GRIJĂ SPORITĂ în perioada următoare, atât pe străzile secundare cât și pe drumul principal și mai ales în apropierea zonelor de câmp, vegetație și de margine a localității.

Noi vom rămâne vigilenți, mai ales în această noapte și vom face deplasări pe străzile noastre, să ne asigurăm că totul rămâne în regulă atât cât ține de noi.

Dacă, Doamne ferește, observați ursul în apropiere, mai întâi pune-ți-vă în siguranță și apoi SUNAȚI IMEDIAT LA SERVICIUL DE URGENȚĂ - 112.

Nu faceți zgomot, nu vă apropiați, nu coborâți din mașină, nu dați de mâncare la urs

Vă mulțumim pentru înțelegere. O seară liniștită și nădăjduim fără evenimente", a mai transmis Ioan Iancu Popa pe pagina de Facebook.