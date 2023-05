Livetext Farul Constanța - FCSB. Finala campionatului începe la ora 21:00. Echipele de start

Meciul care poate decide campioana Ligii 1 are loc duminică, de la ora 21:00. FC Farul Constanța o întâlnește pe teren propriu pe FCSB.

Farul Constanţa întâlnește FCSB, duminică, de la ora 21:00, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 9-a a play-off-ului Superligii. Farul nu se poate baza pe vârful de lance, Denis Alibec, care a fost eliminat în ultima etapă după o lovitură cu cotul.

Farul Constanța - FCSB 0-0 Livetext

Iată posibilele echipe de start:

FC Farul:

Aioani - Kiki, Larie, Artean, Borza - Grameni, Nedelcu, Doukoure - Mazilu, Munteanu, Marins

FCSB:

Târnovanu - Sorescu, Dawa, Tamm, Radunovici - Ovidiu Popescu, Șut, Olaru - Octavian Popescu, Compagno, Coman

Meciul este considerat "finala campionatului", întrucât între liderul Farul şi FCSB, ocupanta locului doi în clasament, e doar un punct diferenţă, cu doar două etape înainte de finalul campionatului. În ultima etapă, Farul Constanţa va întâlni CFR Cluj, în deplasare, iar FCSB va juca acasă cu Rapid, pe Arena Naţională.

"Viaţa merge înainte şi după acest meci, cu siguranţă. Noi am făcut lucruri extraordinare până acum şi vom continua acest proces de dezvoltare şi vom încerca să devenim un grup european. Vrem să ajungem acolo, e un proces de durată în care să devenim foarte buni, competitivi. Este un moment important, într-adevăr, dar până la urmă este un meci de trei puncte. Întâlnim o echipă foarte bună şi încercăm să fim mai buni ca ei şi atât. Procesul de dezvoltare al clubului nu stă într-un singur meci. Nu stă într-o singură fază, înfrângerea sau succesul în acest meci. Noi trebuie doar să rămânem pe primul loc. Am avut energie şi motivaţie întotdeauna, aşa că noi trebuie să fim doar noi şi nimic altceva, aceasta este mentalitatea. Şi sperăm să prindem o zi bună, să fiu inspirat şi să câştigăm", a declarat Hagi.

"E foarte devreme să vorbim despre câştigarea titlului şi nici nu îmi place să vorbesc despre viitor. Îmi place să vorbesc despre mâine, despre meciul de mâine. Eu sunt aici să ajut de o bucată mică de timp. Eu nu am făcut foarte multe, doar am completat un puzzle, este meritul lor în mare parte. Noi trebuie să câştigăm titlul pentru aceşti oameni. Nu pot vorbi acum despre finalul campionatului, pentru că mâine avem un meci important care nu este ultimul, este penultimul, trebuie să luăm pas cu pas. Nu este o luptă între mine şi Gheorghe Hagi. Este o luptă între FCSB şi Farul. Este un singur meci, unul foarte important, nu vedem lucrurile prin prisma unui singur om sau unui singur meci. Este o chestiune colectivă. Şi eu visez, şi jucătorii visează, toţi avem nevoie să visăm. Şi îmi place să visez, şi, normal, că îmi doresc să câştigăm campionatul, dar nu putem spune de acum dacă se va întâmpla. Dar îmi place să visez. Am câştigat câteva trofee şi probabil că sunt un tip norocos. Înţeleg că e vorba şi de noroc, dar trebuie să faci lucrurile aşa cum trebuie, să dai tot ce e mai bun", a spus Charalambous.

