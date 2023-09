Lipsa donatorilor de sânge, o problemă acută în România. Carla Tănasie: Este un domeniu de siguranță națională, dar nu este nicidecum tratat așa / video

Carla Tănasie a explicat, în exclusivitate pentru DC News și DC Medical, cât de important este ca românii să doneze sânge într-un număr cât mai mare. Potrivit jurnalistei, acesta este un domeniu de siguranță națională, însă nu este tratat așa cum ar trebui.

„Este un subiect important, dar dureros pentru România, pentru că avem puțini donatori. Fiind jurnalist pe sănătate și stând în spitale în fiecare zi, am văzut multe operații amânate, mulți pacienți disperați și familiile lor, pentru că au tratamente amânate, pentru că nu este sânge. Am văzut medici puși în situația de a nu-și putea trata pacienții, pentru că nu există o pungă de sânge la momentul potrivit.

Am zis că trebuie să mergem cu această informație către cât mai multă populație din România și să știe, în primul rând, că există această problemă. Din păcate, am văzut că autoritățile nu vorbesc pe această temă și am zis că trebuie să începem această campanie „Avem același sânge" și să o ținem pe o perioadă lungă de timp pentru că nu e suficient să vorbești o dată, o singură zi. Aveam nevoie de ceva pentru a menține acest mesaj constant și pe o perioada lungă și atunci am început aceste campanii de donare de sânge.", a spus Carla Tănasie

„Am avea nevoie de un număr dublu de donatori"

„Avem și un parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie și facem un screening cardiologic celor care vin să doneze sânge și din fericire are succes, oamenii vin. Este făcută în colaborare cu autoritățile locale și acesta este motivul pentru care oamenii vin să doneze.

Este ceea ce am vrut să demonstrăm și să le arătăm tuturor că dacă autoritatea se implică, presa se implică, dacă toată lumea vine cu aceste mesaje către oameni și îi informează, atunci ei vin să ajute, dar trebuie să știe că există această problemă pentru că sunt mulți care nu știu.

De obicei în campaniile noastre mulți donează pentru prima dată și sper să afle și să-și dea seama cât de important este gestul pe care îl fac și să revină să doneze, de două, trei ori pe an ar fi foarte bine dacă ar face acest lucru.

În România donează foarte puțini oameni. Sunt cam 200.000, asta înseamnă 400.000 de donări. Am avea nevoie de un număr dublu pentru a fi ok situația în spitale. În București, media este de 200 de donatori, am avea nevoie de 400 dacă ne uităm la numărul solicitărilor care este de 700-800 de solicitări pe zi.

Sunt cereri inclusiv de la spitalele private pentru că mulți nu știu că și dacă te duci la privat, acolo privatul nu îndrăznește să-ți spună: „Vezi că n-am sânge”, cumva rezolvă, dar și acolo merge sângele pe care noi toți îl donăm.", a spus a spus Carla Tănasie.

Domeniu de siguranță națională

„Este o problemă care trebuie rezolvată pentru că este considerată în legislație un domeniu de siguranță națională, însă, așa cum arată, nu este nicidecum tratat așa acest domeniu și transfuziile din România.

Ne cere Comisia Europeană de foarte mult timp să ne reorganizăm. Nu reușim să facem nici acest lucru. Noi am mers cu mesajul nostru și către autorități, către Ministerul Sănătății, și să mișcăm cumva lucrurile mai repede, dar ca în România, totul se întâmplă cu pas de melc.", a spus Carla Tănasie la DC News și DC Medical.

