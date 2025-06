Limba română, punte între generații: La Școala Românească din Amsterdam, limba, cultura și prietenia se învață împreună (REPORTAJ)

Departe de România, printre canalele pitorești și clădirile cu arhitectură olandeză, în inima cosmopolitei metropole Amsterdam, limba română își găsește un spațiu de rezistență, de afirmare și de continuitate. Este locul unde, sâmbătă de sâmbătă, în sălile unei școli, cuvintele lui Creangă, poeziile copilăriei, jocurile tradiționale și valorile culturale românești se transmit mai departe noilor generații. Școala Românească Amsterdam, un proiect al Fundației ROMPRO - Români Pentru Români Olanda, devenit emblematic pentru comunitatea românilor din Țările de Jos, scrie de aproape nouă ani o poveste despre apartenență, educație și identitate.

Într-un peisaj în care asimilarea culturală este inevitabilă, iar distanța de casă poate estompa legătura cu rădăcinile, această școală reprezintă o ancoră. Sub coordonarea Cătălinei Robu, echipa de cadre didactice și voluntari construiește, cu răbdare și pasiune, o punte între România și diaspora.

Foto: Școala Românească Amsterdam

Foto: Școala Românească Amsterdam

De la vis la realitate: cum a crescut Școala Românească Amsterdam

„În cei aproape 9 ani de la lansare, putem spune că Școala Românească Amsterdam a devenit un reper și o prezență obișnuită în cadrul comunității de români din Țările de Jos. Alături de celelalte școli românești, reușim să contribuim la păstrarea limbii române și a identității românești în această comunitate care crește de la an la an”, mărturisește Cătălina Robu, coordonatorul școlii.

Proiectul a prins contur în 2016, într-o perioadă în care nevoia unui spațiu educațional dedicat limbii și culturii românești era din ce în ce mai resimțită în rândul familiilor stabilite în Olanda. Astăzi, sute de copii au trecut prin clasele școlii, învățând nu doar să scrie și să vorbească în română, ci și să fie mândri de originile lor.

Un exemplu grăitor este povestea lui Alex Oprea, unul dintre primii elevi ai școlii. După ce a crescut și s-a format în această comunitate, Alex s-a întors în 2025 ca voluntar, fiind acum student în primul an la Facultatea de Inteligență Artificială a Universității din Amsterdam. „Este o bucurie extraordinară să îi vedem pe copii crescând alături de noi, trecând de la o grupă de vârstă la alta, legând prietenii pe viață”, spune cu emoție Cătălina Robu.

Foto: Școala Românească Amsterdam

Foto: Școala Românească Amsterdam

Părinții, parteneri esențiali în păstrarea identității

Succesul Școlii Românești Amsterdam nu ar fi posibil fără implicarea constantă a părinților, conștienți că identitatea se construiește în familie și se consolidează prin educație.

„Părinții au un rol crucial. Ei sunt cei care își aduc copiii la școală sâmbătă de sâmbătă și care continuă acasă procesul de păstrare a limbii prin povești citite seara și prin repetarea poeziilor și cântecelelor învățate la noi. Bucuria lor, la serbările de Crăciun sau la final de an școlar, ne motivează să continuăm”, explică coordonatoarea școlii.

Școala nu este doar un loc de învățare, ci și o comunitate vie, în care se leagă prietenii, se împărtășesc experiențe și se creează amintiri. Vacanțele petrecute împreună de copiii care s-au cunoscut aici sunt dovada că școala devine un pilon al coeziunii sociale în diaspora.

Foto: Școala Românească Amsterdam

Foto: Școala Românească Amsterdam

Ateliere care îmbină educația cu valorile românești

Oferta educațională a Școlii Românești Amsterdam merge dincolo de orele clasice de limbă. Programele sunt concepute astfel încât să stimuleze curiozitatea, creativitatea și apartenența la valorile românești.

Un exemplu este Atelierul de Dezvoltare Personală pentru preadolescenți, coordonat de Dana Bucovanu. În cadrul acestuia, copiii au avut ocazia să descopere marile personalități ale României, printr-o abordare interactivă și captivantă.

Ultima întâlnire a fost dedicată regilor și reginelor României. Copiii au reprodus celebra coroană de oțel a regelui Carol I și au aflat de ce acesta a ales să nu fie încoronat cu o coroană de aur. Imaginația lor a fost provocată de un joc de rol, în care s-au întâlnit cu regele Carol și au primit simbolic unul dintre darurile pe care acesta le făcea adesea – un ceas, ca simbol al datoriei față de țară. Aventura educațională a continuat alături de regina Maria, cu care copiii au mers pe front, au vorbit cu soldații și le-au bandajat rănile, înțelegând, astfel, curajul și sacrificiul.

Foto: Școala Românească Amsterdam

Foto: Școala Românească Amsterdam

Sărbătoare și joc la Grupa Piticilor

Cei mai mici elevi ai școlii, din Grupa Piticilor, au sărbătorit recent Ziua Copilului într-o atmosferă de veselie și descoperire. Coordonatoarele Alexandra Amarandei și Raluca Ezaru au pregătit o zi specială, în care învățarea s-a împletit cu jocul și bucuria.

„Am început cu o planșă veselă prin care am învățat cuvinte noi, apoi am vorbit despre cum sărbătorim Ziua Copilului și aniversările personale. Am jucat jocuri clasice din copilărie, ca „Baba oarba” și „Țară, țară, vrem ostași!”, am dansat și am organizat un mic picnic în clasă”, povestesc coordonatoarele.

Creativitatea nu a lipsit nici de această dată. Copiii au desenat câte o pisică, urmând indicațiile de pe tablă, iar la final, au citit împreună o poveste fermecătoare – „Trenul magic spre Țara Veseliei” – o călătorie imaginară care le-a hrănit imaginația și dragostea pentru poveștile românești.

Foto: Școala Românească Amsterdam

Foto: Școala Românească Amsterdam

Dezvoltare personală prin joc și empatie

Pentru copiii aflați la vârsta preadolescenței, Școala Românească Amsterdam propune și activități menite să le dezvolte abilitățile sociale și emoționale. Atelierul de Dezvoltare Personală, coordonat de Irina Ioana Călota, psiholog specializat în Play Therapy și Dramatherapy, oferă un cadru sigur în care copiii își pot exprima gândurile și emoțiile.

Prin jocuri și activități creative, copiii își exersează curiozitatea, învață să pună întrebări, să se facă auziți și să asculte. Cu ajutorul cărților de Dixit, au creat povești desenate, dezvoltându-și astfel imaginația și flexibilitatea. Jocul „Ghici ce mimez sau ce desenez” a încurajat cooperarea și găsirea de soluții, elemente esențiale în dezvoltarea lor personală.

Foto: Școala Românească Amsterdam

Foto: Școala Românească Amsterdam

Democrație și implicare – lecții pentru viitor

Un alt atelier recent i-a familiarizat pe elevi cu conceptele de democrație și vot. Sub coordonarea Elizei van Peppen și a Marei Georgescu, copiii au învățat ce înseamnă să ai un cuvânt de spus în comunitate și au experimentat direct exercițiul democratic, alegând președintele clasei.

„Ne dorim să creștem nu doar vorbitori de limba română, ci și cetățeni responsabili, conștienți de valorile democrației și ai implicării civice”, subliniază organizatoarele.

Foto: Școala Românească Amsterdam

Foto: Școala Românească Amsterdam

Foto: Școala Românească Amsterdam

Viitorul limbii române în diaspora: provocări și speranță

Pentru Cătălina Robu, existența școlilor românești din diaspora este esențială pentru menținerea identității copiilor. „Impactul acestor școli este de necontestat. Copiii sunt asimilați lingvistic și identitar de noua lor țară, dar au nevoie și de un spațiu unde să se conecteze cu cealaltă parte din ei, să fie echilibrați și mândri de originea lor”, explică ea.

Sprijinul financiar acordat de Guvernul României, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, este vital pentru funcționarea acestor instituții. „Majoritatea școlilor au și un rol comunitar important, organizând evenimente culturale, aducând teatru, muzică, scriitori, acțiuni caritabile în beneficiul României”, adaugă Robu.

Privind spre viitor, coordonatoarea Școlii Românești Amsterdam este optimistă: „Prezentul și viitorul aparțin acestor copii care, deși cresc departe de România, înțeleg și vorbesc limba română, se simt români și iubesc această parte din ei.”

Foto: Școala Românească Amsterdam

Foto: Școala Românească Amsterdam

Foto: Școala Românească Amsterdam

Foto: Școala Românească Amsterdam

Foto: Școala Românească Amsterdam

Acest material a fost realizat pe baza declarațiilor oferite de reprezentanții Școlii Românești din Amsterdam și informațiilor publicate pe pagina oficială de Facebook a proiectului.

