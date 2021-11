Liga Naţiunilor. Tragere la sorţi, program şi posibilii adversari ai României

După finalul campaniei de calificare la CM 2022, echipa națională va intra din nou în competiții oficiale, Liga Națiunilor oferind un parcurs care garantează 3 locuri la turneul final EURO 2024.

Următoarea ediție a Campionatului European, care va fi găzduită în 2024 de Germania, va însemna 23 de echipe plus țara gazdă. Din preliminariile clasice pentru EURO se vor califica 20 de echipe (câștigătoarele și locurile 2 din cele 10 grupe).

Pentru celelalte 3 echipe vor lupta naționalele necalificate prin preliminariile clasice dar care au performat în Liga Națiunilor 2022/23, informează Federaţia Română de Fotbal.

Tragere la sorți

Ne vom afla adversarii pe 16 decembrie, luna viitoare, în urma evenimentului organizat de UEFA la Montreux (Elveția).

Posibili adversari

România se află în Liga B a competiției, urna 3, alături de Israel, Serbia și Irlanda, așadar nu vom întâlni aceste echipe. Vom avea un adversar din fiecare dintre urnele 1, 2 și 4 ale Ligii B:

Urna 1: Ucraina, Suedia, Bosnia și Herțegovina, Islanda

Urna 2: Finlanda, Norvegia, Scoția, Rusia

Urna 4: Slovenia, Muntenegru, Albania, Armenia

Calendar

Având în vedere organizarea CM 2022 la finalul anului viitor, ediția Ligii Națiunilor se va comprima astfel încât partidele vor avea loc în doar două luni, iunie și septembrie 2022, transmit cei de la FRF. Practic, 4 din cele 6 meciuri ale grupei vor avea loc în iunie!

Meci 1: 2-4 iunie 2022

Meci 2: 5-8 iunie 2022

Meci 3: 8-11 iunie 2022

Meci 4: 12-14 iunie 2022

Meci 5: 22-24 septembrie 2022

Meci 6: 25-27 septembrie 2022

Reamintim că FRF e în căutarea unui selecţioner după ce Mirel Rădoi a anunţat că nu va mai continua

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a anunţat, duminică seara, într-o conferinţă de presă la Vaduz, că nu va mai continua la conducerea primei reprezentative după ratarea calificării la barajul pentru Cupa Mondială din 2022.



"Din punctul meu de vedere această campanie este un eşec pentru că nu am reuşit să terminăm pe unul din primele două locuri. Este ultima mea conferinţă de presă ca selecţioner. Am luat o decizie normală dacă nu am reuşit să mă clasez pe primele două locuri, aşa cum îşi asumă un selecţioner. Ăsta este cel mai bun lucru pe care îl pot face în acest moment de a nu mai continua cu un nou contract cu FRF. Deci nu există o demisie, contractul meu se încheie la sfârşitul acestei luni, dar, din punctul meu de vedere am luat decizia finală de a nu mai continua", a precizat Rădoi.



"Decizia de a nu continua era luată chiar dacă rămânea 1-1 în Macedonia de Nord (n.r. meciul Macedonia de Nord - Islanda s-a încheiat cu scorul de 3-1) şi noi terminam pe locul doi. Nu mai pot fi convins de cineva să revin, am luat decizia. Nu mi-a fost uşor, le-am comunicat-o şi băieţilor. Nu se pune problema că nu a contat faptul că m-au rugat jucătorii să rămân, dar decizia o luasem dinainte", a adăugat selecţionerul.