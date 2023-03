Iliescu, sfaturi pentru PSD și pentru tânăra generație, cu ocazia zilei de naștere: „Privesc cu îngrijorare elementele de formare ale ființei umane”

„Lipsește spiritul acela antrenant, mobilizant, care ne-a animat câțiva ani de zile după revoluție (...) avem unii tineri cu suflet și cu inimi curate care ne oferă speranță. Fiecare generație vine cu aspirațiile ei, cu experiența proprie. Apreciez acest lucru, dar privesc cu îngrijorare elementele de formare ale ființei umane”, a declarat fostul președinte al României.

Fostul lider a oferit și o serie de sfaturi actualei conduceri a Partidului Social Democrat, care, în opinia lui, are nevoie de un suflu nou, pe care l-ar putea oferi organizația de tineret.

„Partidul (PSD) are nevoie de suflu și tinerii au nevoie să fie mai activi în viața cetății. A slăbit puțin, din acest punct de vedere, spiritul acesta militant. Organizația de tineret trebuie să dea un suflu. (...) M-am întâlnit, am discutat, mi-am exprimat opiniile. Ele oricum sunt arhicunoscute, sunt publice. Eu sper ca societatea românească, în ansamblu, să se așeze mai temeinic și să creeze un cadru în care inițiativa, gesturile bune, opiniile să răsară mai activ, a continuat Ion Iliescu.

Tot cu ocazia zilei de naștere a primului președinte post-decembrist, Cozmin Gușă a povestit la DC News TV cum a stat la un spriț cu Ion Iliescu, în urmă cu 20 de ani.

„Nu am avut o relaţie bună cu el. În 2003, nu a fost rea, pentru că el spera cumva să mă atragă de partea lui, în lupta surdă cu Năstase. Eu nu am trecut de partea lui, dar mai aflam lucruri, că era preşedintele României. Pe 4 martie 2003, am băut un şpriţ cu Ion Iliescu la Cotroceni şi atât. După aia, nu s-a mai aniversat niciodată în Kiseleff, pentru că, pe locul pregătit pentru el, a venit Geoană şi el a continuat să se aniverseze la Institutul Social Democrat, pe Strada Atenei, în centrul Bucureştiului. Acolo, mergeau cohorte de simpatizanţi, să spunem, ai lui Ion Iliescu şi profitorii din partid care voiau să îl folosească. Apoi, s-a tot serbat pe Atenei, până nu a mai contat pentru partid şi a stat acasă", a povestit Cozmin Gușă, în emisiunea Deferiți mass-media de la DCNews TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News