Lidia Buble a EXPLODAT. Artista, TAXATĂ din cauza Asia Express: Încetați odată pentru totdeauna!

Lidia Buble a răbufnit pe rețelele de socializare după ce mai mulți internauți au criticat-o pentru felul în care a acționat în cadrul competiției Asia Express.

Artista și sora ei au fost acuzate că nu a jucat corect, că nu au fost fair play, din cauza faptului că de mai multe ori a furat mașinile colegilor ei la autostop.

După ce a primit numeroase reacții negative, Lida Buble le-a dat tuturor replica și a explicat cum au stat lucrurile de fapt.

Lidia Buble și-a certat fanii

"Încetați odată pentru totdeauna cu furatul de mașini, pentru că în Asia Express nu există furat de mașini. Există dacă șoferul își dorește să ia o mașină sau alta. Noi întotdeauna întrebam: ”Ați oprit pentru noi sau pentru altă echipă?”.

Faptul că pe televizor nu se difuzează momentele în care noi întrebam, aia nu înseamnă că noi furam mașini. Am jucat foarte corect și n-aș fi făcut vreodată asta, pentru că noi prindeam mașini foarte repede", a spus Lidia Buble, pe InstaStory.

Lidia Buble le-a explicat tuturor că în realitate s-au întâmplat mult mai multe lucruri, iar telespectatorii nu văd chiar tot. Artista a vrut să pună capăt acuzațiilor și a oferit câteva explicații.

"N-am vrut până acum să intru în discuția asta pentru că nu-mi place să mă cert și am văzut că o parte dintre voi erați foarte revoltați pentru că uneori poate părea că noi furam mașini, dar trebuie să înțelegeți că nu puteți vedea tot ce se întâmplă acolo. Nu au timp să dea tot", a mai spus Lidia Buble.

De ce Lidia Buble a avut tot timpul, la Asia Express, o păpușă Barbie fără păr

Lidia Buble, ce concurează în sezonul 4 Asia Express alături de sora sa, Estera Buble, a inclus pe lângă haine și accesorii, și un obiect drag, de care nu a putut nicidecum să se despartă: o păpușă Barbie. Păpușa Bucuria, așa cum a denumit-o cântăreața, face parte din colecția impresionantă de păpuși Barbie pe care Lidia Buble o are acasă: ”Sunt înnebunită după ele! Le vânez pe internet, le caut, le colecționez. Cea pe care am luat-o cu mine în Asia este un model unicat, pentru că nu are păr”, a mărturisit vedeta. ”Bucuria” a fost elementul indispensabil din rucsacul Lidiei pe tot parcursul experienței sale de pe Drumul Împăraților, mai mult, Lidia Buble mărturisind că a și dormit cu păpușa în fiecare noapte.

Din 18 septembrie, telespectatorii Antena 1 vor putea urmări cum au făcut față Lidia și Estera Buble celui mai dur reality-show. Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, surorile au fost nevoite, ca și ceilalți concurenți, să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se schimbă de la o zi la alta.