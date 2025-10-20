Liderul iranian neagă distrugerea instalațiilor nucleare și îl provoacă pe Trump: Continuaţi să visaţi

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat luni că preşedintele american Donald Trump, a cărui ţară s-a alăturat Israelului în bombardarea Iranului în iunie, „visează" dacă crede că a distrus complexurile nucleare ale Iranului, relatează AFP, citată de Agerpres.



„E bine, continuaţi să visaţi!", a spus liderul iranian, referindu-se la afirmaţiile repetate ale lui Trump conform cărora programul nuclear al Iranului a fost „total distrus".



Pe 22 iunie, Statele Unite au bombardat situl subteran de îmbogăţire a uraniului de la Fordo, la sud de Teheran, şi instalaţiile nucleare din Isfahan şi Natanz (centrul Iranului).



Amploarea exactă a pagubelor este necunoscută.



Dar preşedintele american a susţinut timp de câteva luni că siturile au fost „anihilate".



„Am lansat 14 bombe asupra principalelor instalaţii nucleare. După cum am spus la început, acestea au fost distruse, iar acest lucru a fost confirmat", a insistat Donald Trump în timpul unui discurs susţinut lunea trecută în faţa Parlamentului israelian.



„Când le-am distrus capacitatea nucleară, ei au încetat să mai fie bătăuşul Orientului Mijlociu", a reiterat preşedintele american într-un interviu difuzat duminică de Fox News.



„Ce treabă are America dacă Iranul are o industrie nucleară?", a întrebat Ali Khamenei luni, în timpul unei întâlniri la Teheran cu sportivi.



„Cine eşti tu să spui că o ţară ar trebui sau nu poate avea (dreptul) la arme nucleare?", a adăugat el, adresându-se lui Donald Trump.



Iranul şi Statele Unite, cândva aliaţi apropiaţi sub monarhia Pahlavi, au rupt relaţiile diplomatice după Revoluţia Islamică din 1979 şi o luare de ostatici la ambasada americană.



Cele două ţări se află în conflict de patru decenii.



Cu toate acestea, începuseră negocierile în aprilie, prin intermediul sultanatului Oman, privind programul nuclear al Iranului.



Aceste negocieri au fost întrerupte când Israelul a lansat un atac surpriză asupra Iranului pe 13 iunie, declanşând un război de 12 zile. Statele Unite s-au alăturat acestor atacuri.



Teheranul nu a exclus posibilitatea reluării discuţiilor cu Washingtonul luni.



„Uşa nu este închisă", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghai, într-o conferinţă de presă.



Ţările occidentale şi Israelul, un duşman declarat al guvernului iranian, suspectează că Iranul încearcă să dobândească o bombă atomică.



Teheranul neagă vehement că are astfel de ambiţii militare şi susţine că dezvoltă energie nucleară pentru nevoi civile.