Liderii sindicali, sub presiunea propriilor contradicții. Risc pentru profesori, după mutarea guvernului

În afară de vorbe la televizor nu au făcut nimic. Cu excepția lui Simion Hăncescu, care a făcut și mai puțin, fiind aproape absent din dezbaterea publică. Marius Nistor a participat la zeci de consultări, la Cotroceni, pe România educată, dar i-au trebuit nouă ani să se prindă că aceasta nu e și salarizată.

Sub presiunea sutelor de mii de profesori care trăiesc sub limita sărăciei, au fost obligați să declanșeze conflictul de muncă, în decembrie 2022: pichetări, proteste etc. Când au ajuns la grevă, se tot scuzau în fața autorităților: nu e decizia noastră, au decis prin referendum membrii de sindicat, 70, 80, 90 la sută au semnat pentru grevă.

Ciudată strategie de negociere: referendumul. Singura explicație care îmi vine în minte e declarația de avere și interese. Dacă vezi veniturile liderilor sindicali te ia amețeala. În aerul rarefiat al acelor sume, parcă n-ai suficient oxigen să țipi la Minister, Inspectorat și la cine o mai controla toate proiectele prin care intră acești bani în cont, că doar salariul cadrului didactic e mic cum îl știm., de a ieșit lumea în stradă.

Neasumându-și rezultatele, cu mandatele pe masă, liderii sindicali au fost obligați la tot felul de schimbări de direcție. În mijlocul negocierilor au solicitat o majorare de 25% a salariilor. Miercuri, premierul a anunțat că această cerere, legitimă, a fost acceptată, iar joi, prin OUG s-a stabilit majorarea cu 1000 de lei a venitului brut, de la 1 iunie. Adică majorarea cu 15% a salariilor din preuniversitar. În 2024, aceste salarii vor crește cu încă din 40% din valoarea totală a majorărilor. Ca să nu spunem că, pentru debutanți, creșterea de 1.000 lei reprezintă un plus de 25% fata de actualul salariu brut, astăzi de 4098 lei, adică se va ajunge la 5098 lei. Exact ce au cerut liderii sindicali. După care, miercuri seară, s-au sucit și ai refuzat acordul care să încheie greva

De asemenea, au refuzat ca salariul profesorului debutant/asistent universitar să se raporteze la salariul mediu brut din economie - aproximativ 6800 de lei în 2023 - (și să reprezinte punctul de referință al grilei de salarizare din educație). Adică au refuzat ce au solicitat în timpul negocierilor. După ce au zis că refuză voucherele/primele de 4000 de lei pentru profesori, respectiv de 1500 lei pentru personalul nedidactic, miercuri seară le cereau din nou.

Sigur că sprijinul masiv pentru profesori, venit din toate zonele societății, la începutul protestului, le poate da acestora speranțe nejustificate. Ei riscă să piardă acest sprijin, dacă liderii exagerează, din populism sau pentru a-și păstra funcțiile. E rolul liderilor să își asume obiective și să gestioneze negocierile de o manieră rezonabilă, în care cele două părți se întâlnesc la mijloc. Când una dintre părți mută permanent capătul drumului…

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.