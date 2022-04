Liderii europeni, front comun împotriva lui Putin. Olaf Scholz: Poartă responsabilitatea crimelor de război din Ucraina

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marţi că preşedintele rus Vladimir Putin poartă responsabilitatea crimelor de război în Ucraina care s-au soldat cu mii de morţi în rândul populaţiei civile, relatează AFP.



"Invazia rusă a Ucrainei este o ruptură răsunătoare cu dreptul internaţional" şi mii de civili au murit în "crime de război pentru care preşedintele rus poartă responsabilitatea", a estimat cancelarul în cadrul unei conferinţe de presă la Berlin, la finalul unei videoconferinţe cu preşedintele american Joe Biden şi mai mulţi omologi europeni.



"Resimţim o imensă durere pentru victime şi de asemenea o mare furie faţă de preşedintele rus şi acest război iraţional", a adăugat el.



Cu prilejul discuţiei, liderii şi-au reafirmat "completa solidaritate şi susţinerea lor" faţă de Ucraina, scrie Agerpres.

"NATO nu va interveni direct în război"





Cancelarul german a subliniat că este de asemenea datoria lor "să împiedice o extindere a războiului la alte ţări" şi a reiterat că NATO "nu va interveni direct în război".



Social-democratul Olaf Scholz este foarte criticat în Germania, inclusiv în cadrul guvernului său de coaliţie cu Verzii şi liberalii, pentru presupusa sa reticenţă de a livra armele grele pe care le solicită Ukraina.



Berlinul a livrat până acum arme defensive Kievului.



Întrebat despre livrarea de arme grele, cancelarul a rămas evaziv, reiterând că Germania nu va acţiona de una singură şi că aceste decizii sunt luate în strânsă colaborare cu aliaţii.



Armata germană, Bundeswehr, nu mai dispune de multe arme pe stoc pe care le-ar putea livra Ucrainei, a dat el asigurări. Guvernul şi întreprinderile din domeniul apărării lucrează deci în prezent la elaborarea unei liste de materiale militare care ar putea fi furnizate Ucrainei, a spus Scholz, fără a furniza amănunte despre tipurile de arme de care este vorba.



Guvernul german a anunţat vineri că vrea să deblocheze peste un miliard de euro ajutor militar în favoarea Ucrainei, fără a anunţat la ce vor fi folosiţi banii şi în ce termen va fi deblocată suma.

Mario Draghi, declaraţii similare

"Încep să cred că cei care spun că nu are rost să mai vorbesc cu Putin au dreptate. E doar o pierdere de timp", a declarat Mario Draghi după discuţia de duminică cu Putin.

Premierul italian a adus aminte şi de o discuţie avută pe 30 martie cu Vladimir Putin, când au vorbit despre posibilitatea ca gazul rusesc să fie achitat în ruble.

"Apoi am aflat de ororile de la Bucha. Macron are dreptate că este corect să încercăm orice cale de dialog. Dar am impresia că ororile acestui război, cu ce le-au făcut ei femeilor şi copiilor, sunt complet independente de vorbele spuse şi de apelurile telefonice. Până acum, Putin nu a căutat pacea, ci a vrut să anihileze rezistenţa ucraineană, să ocupe ţara şi să îşi aşeze un Guvern prietenos", a mai punctat Draghi.

Întrebat ce părere are despre faptul că Joe Biden a catalogat ororile de la Bucha drept crime de război, Draghi a spus că "dacă nu le numim aşa, cum le putem numi? E drept, însă, că termeni precum genocid sau crime de război au şi un înţeles legal clar. Dar va veni o vreme când vom vedea exact ce cuvinte trebuie să folosim pentru actele inumane înfăptuite de armata rusă".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News