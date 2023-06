Leul s-a apreciat, vineri, în raport cu principalele valute

Leul a crescut şi raportat la dolarul american, care a fost cotat la 4,6099 lei, în scădere cu 4,63 bani (-0,99%), față de joi, când s-a situat la 4,6562 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,0913 lei, în scădere cu 2,12 bani (-0,41%), faţă de 5,1125 lei cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit, vineri, până la valoarea de 293,6078 lei, de la 293,0418 lei, în şedinţa precedentă, informează Agerpres.

Dumitru Nancu a vorbit despre succesele Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în ultimii 21 de ani.

Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN (FNGCIMM. S.A. – IFN), a fost invitat la DC News, unde a vorbit despre programele FNGCIMM care au ridicat prestigiul instituției la nivel european și care au susținut mediul de afaceri din România.

„Cele două scheme care au revigorat mediul de afaceri din România sunt IMM Invest, schema de garantare pe cadrul temporar Covid-19, care s-a derulat de la 18 martie până în 30 iunie 2022, și IMM Invest Plus, programul care se desfășoară până la sfârșitul anului. Prin acest program, din cele 17 scheme aprobate la nivelul Comisiei Europene, România o are pe cea mai bugetată, 4,2 miliarde de euro atât plafon de garantare, cât și ajutor de stat.

În momentul în care ești în board și ai o poziție comună cu toate statele membre, se negociază mult mai ușor și cu Comisia Europeană, și cu factorii decidenți. În cei 3 ani de IMM Invest am reușit să facem și impactul fiscal, cifrele arată foarte impresionant și de aceea și colegii noștri din AECM au fost impresionați de modul în care a fost implementat acest program și a fost dat exemplu de bune practici. Numai România are, de exemplu, garanție de stat 90%. Restul statelor merg cu garanție de 80%. Acest lucru a făcut ca și IMM-urile să fie bancabilizate. Noi am pornit IMM Invest de la 1/7 IMM-uri bancabile și am ajuns în prezent la 1/2 IMM-uri bancabile“, a spus Dumitru Nancu.

