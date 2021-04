”Legenda” Vlad Voiculescu: Cum a fost "creat". Ioana Constantin (PMP): Am aflat mai târziu...

"Mie mi se pare mult mai slab acum decât atunci (n.r. – în Guvernul Cioloş). Şi ştiţi de ce? Pentru că e o situaţie de criză în care trebuie să faci management şi nu are nicio competenţă în zona asta. Înţeleg că vine pe o filieră ONG-uri şi industrie farma, mi-e foarte limpede.

În 2016 era lumea foarte revoltată – şi sunt printre cei care au fost în stradă atunci, la Colectiv – şi eram cu toţii atât de revoltaţi încât înţeleg că a fost o soluţie atunci să venim cu oameni tineri, care nu sunt parte din sistem, ziceam atunci – am aflat mai târziu că unii erau mai din sistem decât sistemul însuşi. Am înţeles, am testat... domnul Voiculescu atunci număra medicii, nu ştia câţi sunt în România. S-a terminat. Acum de ce venim iar cu domnul Goe?", a declarat Ioana Constantin într-un interviu la DC News.

VIDEO: