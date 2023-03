Lecţiile care trebuie învăţate dintr-un divorţ. Radu Leca: Există un tipar pe care îl acceptăm în viaţa noastră. Asta am învăţat eu din divorţuri

"Se îndreaptă partenerii, în timpul aşteptării divorţului, către Tinder, către Facebook Dating? Pentru validare!", a întrebat Radu Leca.

"Cel rănit, probabil. Dar cel care a hotărât să iasă din această relaţie nu va face lucrul ăsta. Pentru că are nevoie de timp cu el, are nevoie să înţeleagă ce s-a întâmplat în această relaţie, să înţeleagă de ce s-a ajuns acolo, cum s-a ajuns acolo, şi să îşi dea seama ce are de făcut mai departe în următoarea relaţie.

Nu venim cu o relaţie tampon imediat cum am divorţat, pentru că există riscul să intrăm în acelaşi fel de relaţie ca cea precedentă", a replicat psihologul Ramona Dumitru.

"Eşti de acord cu mine că există, în viaţa noastră, o tipologie a relaţiilor care se păstrează de la prima la ultima pe care o avem, şi parcă e din ce în ce mai rău?", a mai insistat Leca.

"Da, pentru că nu ne-am scuturat de toate cele din relaţia precedentă", a completat Ramona Dumitru.

"După divorţ, se recomandă o perioadă de pauză. Minimum un an"

"Şi că aducem din toate relaţiile avute în relaţia nouă tot gunoiul strâns în celelalte relaţii?", a continuat Leca.

"Da şi aici. De aceea se recomandă ca, după divorţ, după o relaţie de lungă durată, să existe o perioadă de pauză, de minimum un an de zile, în care eu ca individ proaspăt divorţat, despărţit, să am timp cu mine, să învăţ nişte lecţii din ce mi s-a întâmplat şi din ce am făcut şi să învăţ să le aplic diferit mai departe. Să învăţăm din greşeli, despre asta e vorba!", a mai spus Ramona Dumitru.

"Eu am învăţat aşa din divorţuri. Că niciodată nu poţi repara o persoană care nu îşi doreşte ajutorul. De asemenea, am mai învăţat că ceea ce îţi propui să realizezi la început de căsnicie nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în timpul căsniciei. Eu nu mă tem să spun ce am învăţat din divorţ, şi nici voi nu trebuie, dacă aţi trecut prin asta. Să vă gândiţi bine ce aţi învăţat şi să nu mai repetaţi. Pentru că există un tipar pe care îl acceptăm în viaţa noastră. Nu mergem la dezvoltare personală, nu înţelegem ce e bun pentru noi, şi rămânem agăţaţi de o imagine care se multiplică în toate relaţiile, indiferent de tipurile de parteneri pe care îi alegem. Pentru că nu contează cum arată partenerul, contează ce scoate pe gură, ce simte în raport cu voi, cum gândeşte în raport cu voi!", a concluzionat Radu Leca.

