Lavinia Șandru propune soluții reale pentru diaspora: Am avea numai de câștigat! / video

Lavinia Șandru a afirmat că diaspora este nedreptățită constant, inclusiv prin anularea alegerilor din 2024. Ea a vorbit despre problemele grave legate de documente, precum confiscarea buletinului pentru românii cu domiciliu în străinătate, și susține necesitatea unui act normativ care să le permită să obțină buletine direct de la consulate. Aceasta a criticat dificultățile birocratice impuse românilor din diaspora și a cerut mai mult respect și soluții concrete pentru aceștia.

„Diasporei i se fac nedreptăți în fiecare zi, începând cu anularea alegerilor de anul trecut care a afectat în primul rând diaspora, apoi pe ceilalți cetățeni care nu au mai avut dreptul să voteze.



Românii din diaspora au probleme reale și nimeni nu încearcă să le rezolve aceste probleme, de la chestiunea legată de documente, de acte. Dacă ai domiciliu în străinătate ți se confiscă buletinul, înțeleg că se pregătește un act normativ și, dacă nu întâmplă nimic, după ce ajung la Cotroceni, voi grăbi ca acest act normativ să intre în vigoare în așa fel încât și românii din diaspora să aibă drept la buletin și, mai mult, să poată să-și facă acest buletin la consulat.



Noi avem posibilitatea să realizăm tehnic, în diaspora, la consulate, și buletinele și pașapoartele. De ce îi chinuim pe oameni să vină cu procură, să facă fel de fel de giumbuşlucuri ca să-și obțină aceste documente? Un minim de decență față de acești oameni dacă am avea!", a spus Lavinia Șandru.

Ce nu au înțeles politicienii români

Lavinia Șandru a criticat decizia guvernului Orban de a desființa Ministerul Românilor de Pretutindeni, considerând că această măsură a ignorat nevoile reale ale diasporei. Ea a subliniat că un astfel de minister nu doar sprijină comunitățile românești din străinătate, ci și aduce beneficii economice prin atragerea de investiții în România. Aceasta a explicat că românii din diaspora trebuie să simtă că țara nu i-a abandonat.

„Eu am militat cu asociațiile românești din diaspora și cu presa românească din diaspora, presa membră la OZPR (Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România), pentru ca în România să avem un Minister al Românilor de Pretutindeni. Am reușit să obținem în 2012 un ministru delegat pentru românii de pretutindeni în cadrul Ministerului de Externe. A fost în regulă. După care, s-a făcut pasul următor, s-a înființat Ministerul Românilor de Pretutindeni, am avut miniștri ai românilor de pretutindeni. Pasul celălalt era ca acest minister să aibă reprezentanți cel puțin în statele unde sunt comunități românești puternice. Ce s-a întâmplat? A venit un prim-ministru, pe numele lui Ludovic Orban, și a zis: „La ce avem nevoie de așa un minister? Ia să-l desființăm!”. L-au desființat și au făcut din nou Secretariat de Stat.



Niciunul dintre politicienii români nu a înțeles că un astfel de minister nu cheltuie bani, un astfel de minister aduce bani, un astfel de minister poate să facă legătura între țară și mediul de afaceri din țările unde avem diasporă, atragem investiții în România, venim cu investiții ale oamenilor de afaceri români și le ducem în comunitățile unde avem foarte mulți români. De ce nu ne gândim așa? Am avea numai de câștigat!

Am câștiga enorm prin această platformă numită „diaspora românească” și ar simți și ei că nu-i abandonează țara pentru că cel mai important lucru pentru acești români, pentru care limba ține de multe ori loc de patrie, este că văd că nu sunt abandonați și văd că țării le pasă de ei pentru că oricum le este greu, cu părinții aici, de multe ori, cu copiii aici. Copiii lăsați cu bunicii acasă așteaptă să vină seara să poate să intre în direct cu părinții, să-i vadă. Plâng și cei de aici, plâng și cei de acolo... Nu le e ușor!”, a spus Lavinia Șandru la DC News.







