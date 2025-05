Lavinia Șandru face o promisiune atipică alegătorilor: Asta o să se întâmple în următorii cinci ani, 150 de zile pe an! / video

Lavinia Șandru, candidatul susținut de Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) la alegerile prezidențiale din 2025, a povestit cum a pornit, alături de prieteni și colegi, într-o caravană prin România, mergând pe jos și cu bicicleta pentru a sta de vorbă direct cu oamenii. Deși vremea a fost foarte rece, nu s-au lăsat descurajați. Potrivit acesteia, oamenii nu se așteptau ca, după ce a anunțat la televizor inițiativa, să o vadă chiar a doua zi la poarta lor.

„Contactul direct cu oamenii este foarte important, de aceea am și pornit pe jos acum vreo două luni și jumătate, cu un grup de prieteni și colegi, cu bicicletele, în România reală. Era un frig, și în București, și în Giurgiu, unde am ajuns în prima seară, de crăpau pietrele. Efectiv ne-au înghețat mâinile pe ghidonul bicicletei, nu mai puteam merge, dar nu ne-am lăsat. Când am ajuns la primul hotel unde am dormit, am stat o jumătate de oră pe calorifer, că nu puteam să mă dezgheț.



Am început să vorbesc cu oamenii și m-am trezit că lumea e uimită că eu am spus seara, la televizor, că de mâine pornesc în caravana România reală, ei nu se așteptau să mă vadă a doua zi la ei la poartă", a spus Lavinia Șandru.

„Am promis că voi fi președintele României reale. 150 de zile pe an sunt acolo"

Lavinia Șandru a declarat că și-a propus să fie, timp de cinci ani, 150 de zile pe an alături de oameni, în România reală, pentru a le asculta problemele, speranțele și abuzurile la care sunt supuși, afirmând că vrea să fie un președinte apropiat de cetățeni.



„O bătrânică tare simpatică a venit de la poarta vecină, în Teleorman, și a zis: „Doamna Șandru, am auzit aseară că ați zis că veniți, dar nu mă așteptam să veniți la mine la poartă”. Zic: „Asta o să se întâmple în următorii cinci ani, 150 de zile pe an”.

Am promis că voi fi președintele României reale. 150 de zile pe an sunt acolo, pe străzi, în orașe, în comune, în fața porții, la oameni acasă dacă mă primesc în curțile și în casele lor, ca să vorbesc cu ei despre problemele reale pe care le au, durerile, speranțele, dar mai ales abuzurile, abuzurile la care sunt supuși în fiecare zi, pentru că România este în continuare o țară a abuzurilor”, a spus Lavinia Șandru la DC News.

