Las Vegas. Mai multe rămășițe umane au fost descoperite în lacul care a secat, la o săptămână după prima victimă

Mai multe rămășițe umane au fost găsite în Lacul Mead, la doar o săptămână după ce corpul unei presupuse victime a unei crime a fost găsit în rezervorul de apă care se micșorează rapid. Ultimele rămășițe au fost raportate gardienilor din parc sâmbătă.

Pe 1 mai, un cadavru a fost găsit într-un butoi blocat în noroiul de pe malul în retragere al lacului. Cel mai mare rezervor din SUA, Lake Mead furnizează apă potabilă pentru 20 de milioane de oameni din Las Vegas până în Los Angeles. Poliția avertizează că probabil vor fi găsite mai multe cadavre pe măsură ce lacul se retrage, transmite BBC.

Mai multe rămășițe umane ies la suprafață pe măsură ce lacul scade

Nivelurile lacului Mead au scăzut începând din 2000, după ce secetele s-au agravat în ultimii ani, oamenii de știință spunând că schimbările climatice exacerbează situația. Anchetatorii spun că trupul găsit săptămâna trecută de navigatori aparținea unei persoane care a fost împușcată mortal în anii 1970 sau 1980.



Detectivul specializat pe omucideri, din Las Vegas, lt. Ray Spencer a declarat presei locale că momentul a fost stabilit datorită hainelor și pantofilor victimei, care erau vândute în magazinele Kmart la acea vreme. Se efectuează cercetări suplimentare pentru a studia metalul corodat al butoiului pentru mai multe dovezi.

”Aș spune că există o șansă foarte bună, pe măsură ce nivelul apei scade, să mai găsim rămășițe umane”, spunea Spencer în urmă cu o săptămână.



Și în acest weekend, acea predicție s-a dovedit exactă. Serviciul Parcurilor Naționale, care patrulează lacul Mead, a declarat că cea mai recentă descoperire de „rămășițe de schelete umane” a fost raportată de martori sâmbătă după-amiază.

Citește și: Schelet uman, găsit într-un butoi metalic după secarea unui lac. Anchetatorii avertizează că ar mai putea urma şi alte descoperiri

Două surori au găsit a doua victimă

Ultima descoperire a fost făcută de două surori care făceau paddleboarding. Cele două au declarat inițial presei locale că au crezut că este o stâncă mare înainte de a găsi oasele despre care nu au bănuit că sunt oseminte umane, ci au crezut că ar putea fi oasele unui animal, unei oi, au spus ele.

”La început am crezut că este o oaie mare și apoi am început să săpăm puțin și când am descoperit maxilarul, ne-am dat seama că sunt rămășițe umane”, a spus Lindsey Melvin pentru CBS.

"Mai mult timp am fost neîncrezătoare. De parcă nu credeam că am găsit, de fapt, rămășițe umane", a adăugat sora ei Lynette Melvin.

Poliția din Las Vegas a declarat luni că nu este suspectat niciun complot pentru a doua victimă, dar „vor investiga dacă se stabilește că este vorba despre o omucidere sau o moarte suspectă”. Lacul Mead, care se află la granița de stat Nevada-Arizona, a fost creat de Barajul Hoover în anii 1930.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News