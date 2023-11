Lărgirea E85 cu două benzi. CNAIR spune că nu e nevoie de investiții pentru că oricum se face autostradă, doar că pentru traficul local... tot E85 rămâne ruta importantă

E85 este unul dintre cele mai periculoase drumuri din România, iar acest lucru a ridicat de mai multe ori semne de întrebare în privința inițiativei statului pentru a combate numărul ridicat de accidente rutiere, dar și morți, de pe drumul european E85.

În acest sens, l-am contactat pe parlamentarul Gabriel Avramescu (PNL) deoarece, cu doar câteva zile în urmă, a fost implementat primul parapet mobil de pe drumul menționat. Acest parapet va servi autorităților când va fi cazul de înzăpeziri sau accidente grave, făcând mai accesibilă trecerea pentru pompieri, ambulanțe și poliție.

DC News: Cum vedeți montarea acestui parapet?

„În primul rând, e un pas spre modernizare. În al doilea rând, nu știu cât de tare va rezolva problema pe care o semnalez de vreo trei ani de zile legată de reducerea numărului accidentelor rutiere. De fapt, problema pe care o rezolvă acest parapet mobil este că facilitează accesul autorităților atunci când avem cazuri de blocare a drumului precum înzăpeziri sau accidente grave. El poate fi util dacă va fi continuată montarea sa pe tot parcursul E85. Aceste depășiri periculoase se întâmplă din cauza interpretării greșite a benzii de urgență pe care mulți șoferi o folosesc drept prima bandă. Atunci când au loc depășiri ești obligat să treci pe cealaltă bandă, însă pe E85 nu e loc de așa ceva.”, ne-a spus parlamentarul.

DC News: Era mai eficientă lărgirea E85 cu un metru pe sens și apoi montați parapeți?

„Eu asta am cerut de prin 2021, am făcut niște demersuri la Ministerul Transporturilor. Eu am solicitat, în 2021, lărgirea drumului la patru benzi, iar mai mult, pe mine m-a interesat segmentul Buzău-Râmnicu Sărat, pentru că mai aveau nevoie de 10 kilometri pentru a extinde drumul la patru benzi. În acest tronson sunt foarte multe accidente.”

DC News: Cum este privită implementarea unui sistem de monitorizare a traficului?

„Este extrem de benefic să avem un sistem de monitorizare a traficului, care e în toată Europa civilizată. Viteza pe E85 este limitată la 100 km/oră, nu e la nivel de autostradă. Problema este și la educația rutieră, asta ne lipsește, iar toată această lipsă de educație rutieră vine și pe fondul frustrărilor generate de o infrastructură complet depășită și inadecvată la indicatorii de trafic din momentul acesta.

Eu militez în continuare pentru E85 la patru benzi, e foarte important să avem acest lucru. Măcar pe Buzău-Râmnicu Sărat, sunt foarte mulți râmniceni și din zonă care fac naveta la Buzău, vin zilnic acolo, pe un drum care ar trebui făcut în 20 de minute, dar pe care îl fac în mult mai mult.

Răspunsul pe care l-am primit de la CNAIR a fost ceva de genul „Nu e nevoie de o astfel de investiție pentru că se face autostradă”, dar autostradă se va face pentru cei care tranzitează zona, pentru traficul local tot E85 rămâne ruta importantă. Noi asta trebuie să spunem și e foarte important. Nu știu cât de mult vor folosi autostrada cei din local, plus că autostrada se va face din 2026. Măcar pe segmentele care prezintă o mortalitate mare să facem ceva. Cred că se pot salva vieți.”

