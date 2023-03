Lansare spațială inedită: ADN-ul a 4 președinți americani va fi trimis în spațiu

Compania de servicii funerare spațiale Celestis plănuiește să includă ADN de la președinții George Washington, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy și Ronald Reagan în zborul său Enterprise, care este planificat pentru acest an.

Potrivit Space.com, compania a achiziționat mostre de păr autentificate de la Louis Mushro, un colector de păr celebru, pe care le-a păstrat într-o ”facilitate climatizată” înainte de zborul spațial. Dar președinții nu sunt singurii pasageri celebri pe zborul Enterprise al lui Celestis.

Misiunea, care urmează să zboare între 150 și 300 de milioane de mile în spațiu, va transporta, de asemenea, ADN și rămășițe incinerate de la o serie de figuri din Star Trek. Potrivit Celestis, acestea includ creatorul francizei Gene Roddenberry, precum și actorii Nichelle Nichols (Lt. Uhura), DeForest Kelley (Dr. McCoy) și James Doohan (Mr. Scott).

Primul zbor Enterprise al companiei, care va purta ADN de la președinți și figuri științifico-fantastice, va fi lansat în 2023.

De ce se trimit rămășițele președinților americani în spațiu?

”În conformitate cu ideea că ADN-ul antic poate spune oamenilor de știință cum am evoluat”, a explicat Celestis pe site-ul lor, ”ADN-ul acestor președinți poate spune civilizațiilor viitoare, care s-ar putea stabili în spațiu, mai multe despre liderii și cultura americană, chiar oferind o un fel de ”hartă” evolutivă a modului în care SUA au început (sub Washington) și au înflorit (sub președinții de mai târziu, inclusiv Eisenhower, Kennedy și Reagan).”

Compania vede ADN-ul ca ”stocare de date”, iar ADN-ul președinților și altor figuri din spațiu ca o ”capsulă cosmică a timpului”. Ei presupun că civilizațiile viitoare ar putea descoperi ADN-ul în spațiul cosmic și îl pot folosi ca o modalitate de a înțelege trecutul (prezentul nostru).

”Zborul nostru Enterprise este o misiune istorică după orice standard”, a scris Charles M. Chafer, co-fondator și CEO Celestis, într-o postare pe blogul companiei: ”Obiectivul general al lui Celestis este de a sprijini expansiunea umană în întreg sistemul solar. Adăugând ADN-ul acestor icoane americane la Enterprise, stabilim un precursor pentru viitoarele misiuni umane și adăugăm la înregistrarea istorică a explorării umane a spațiului.”

