Lacrimi și dezamăgire pe Wembley. Harry Kane: Cel mai îngrozitor moment, vom suferi toată viața!

'Nu am putut da mai mult, băieții au făcut tot ce erau în stare. Este cel mai îngrozitor sentiment când pierzi la penalty-uri. Nu a fost seara noastră, dar am făcut un turneu fantastic și trebuie să rămânem cu capul sus. Italia e o echipă mare. Noi am avut un start perfect, dar apoi ne-am retras prea mult. La penaltyuri e posibil orice, oricine poate rata. Câștigăm împreună, pierdem împreună. Dar probabil, acest lucru ne va durea toată viața', a spus Harry Kane după pierderea finalei.

Italia îşi trece în palmares al doilea său titlu continental, din patru finale jucate la EURO, primul titlu european fiind câştigat în 1968, la Roma. Italia a învins Iugoslavia în finala din 1968 (2-0), dar a pierdut în faţa Franţei (1-2), prin golul de aur, în 2000, la Rotterdam, şi în faţa Spaniei (0-4), în 2012, la Kiev.

Finală dramatică, decisă la loviturile de departajare ( 3-2 pentru Italia)

Finala a fost la înălţime în privinţa dramatismului, cu prelungiri şi lovituri de departajare, la care situaţia s-a răsturnat după ce a părut să fie în favoarea englezilor. Berardi, Bonucci şi Bernardeschi au fost cei care au adus titlul Italiei, pentru englezi marcând Kane şi Maguire. Portarul italian Donnarumma a apărat şuturile lui Sancho şi Saka, iar Rashford a trimis în bară, de la italieni ratând Belotti şi Jorginho.

Italia - Anglia 1-1 (0-1, 1-1), după prelungiri; 3-2, la loviturile de departajare.

Au marcat: Leonardo Bonucci (67), respectiv Luke Shaw (2). Au executat în ordine loviturile de departajare: Domenico Berardi 1-0 (gol), Harry Kane 1-1 (gol), Andrea Belotti 1-1 (ratare - apără Jordan Pickford), Harry Maguire 1-2 (gol), Leonardo Bonucci 2-2 (gol), Marcus Rashford 2-2 (ratare - bară), Federico Bernardeschi 3-2 (gol), Jadon Sancho 3-2 (ratare - apără Gianluigi Donnarumma), Jorginho 3-2 (ratare - apără Jordan Pickford),, Bukayo Saka 3-2 (ratare - apără Gianluigi Donnarumma). Londra, Stadionul Wembley: 67.173 spectatori EURO 2020.

Italia a ajuns la 34 de meciuri consecutive fără înfrângere, 27 de victorii şi 7 egaluri, ultimul eşec datând din septembrie 2018 (0-1 cu Portugalia).

Anglia a jucat doar a doua sa finală majoră, după cea a Cupei Mondiale din 1966, pe care a reuşit să o câştige pe teren propriu, cu 4-2, după prelungiri. Italia deţine acum cea mai mare diferenţă de ani între două titluri EURO, 53 de ani. Italianul Jorginho, care a ratat de la 11 metri, a devenit al zecelea jucător care a câştigat în acelaşi sezon EURO şi Liga Campionilor (CCE)