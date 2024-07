La ce se gândesc pisicile. Ce cred ele despre oameni, potrivit studiilor

Studii despre cogniția pisicilor

Deși mai avem multe de învățat despre cum gândesc pisicile, numeroase studii au explorat comportamentul și cogniția felină, inclusiv memoria, modul în care pisicile percep lucrurile, cât de bine înțeleg indiciile sociale umane, legăturile de atașament și altele. Știm că pisicile noastre ne iubesc și se simt confortabil cu noi. De exemplu, pisicile răspund mai mult la vocea familiară a stăpânului decât la cea a unui străin și chiar se uită la noi când sunt îngrijorate sau nesigure în fața unui lucru nou.

Ce crede pisica ta despre tine

Se pare că pisicile ne-ar putea vedea pe noi, oamenii, ca pe niște pisici mari și stângace care nu se comportă întotdeauna așa cum s-ar aștepta ele. John Bradshaw, autorul cărții "Cat Sense: How the New Feline Science Can Make You a Better Friend to Your Pet" (2013), a venit cu această teorie.

Bradshaw, care a studiat pe larg istoria pisicilor domesticite, precum și interacțiunile dintre oameni și animale, spune în cartea sa că comportamentul pisicilor față de oameni nu este diferit de comportamentul lor față de alte pisici. De exemplu, pisicile se apropie de stăpânii lor cu coada ridicată și se freacă de noi, exact așa cum ar aborda o altă pisică într-o întâlnire prietenoasă. Pisicile chiar își ling stăpânii pentru a-i îngriji, la fel cum fac cu alte pisici.

Pe scurt, pisica ta te vede ca pe o creatură mare asemănătoare unei pisici care merge pe două picioare, poartă inexplicabil haine și face deseori lucruri ciudate. Pisica ta s-ar putea întreba ce lucru straniu și amuzant vei face în continuare.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Expresia facială și limbajul corporal al pisicilor

Nu vom ști niciodată exact ce gândește o pisică, dar putem avea o idee destul de bună despre ce simte, învățând să citim expresiile faciale ale pisicilor. Din păcate, un studiu recent a constatat că pentru majoritatea oamenilor este destul de greu să citească expresiile faciale ale pisicilor.

Învățarea limbajului corporal al pisicilor este o altă abilitate pe care o poți folosi pentru a încerca să înțelegi ce se petrece în mintea pisicii tale. Acest lucru este oarecum mai ușor decât învățarea citirii expresiilor faciale ale pisicilor. Înțelegerea a ceea ce înseamnă anumite posturi și mișcări corporale feline poate dezvălui multe despre ce se întâmplă în mintea pisicii tale.

De exemplu, semnele că o pisică se simte calmă și în pace includ un corp relaxat, urechi într-o poziție relaxată și neutră (nu date pe spate) și mustăți într-o poziție relaxată, cu pupilele ochilor apărând ca niște fante mici. Semnele că o pisică se simte ușor stresată includ un corp rigid, cap întors, corp înclinat înapoi sau ghemuit aproape de pământ, mustăți întinse în față și pupile ușor dilatate.

Limbajul corporal care indică o pisică foarte stresată, anxioasă sau speriată include: urechi date pe spate sau lipite de cap, coadă lăsată jos, corp ghemuit foarte aproape de pământ, păr zburlit pe corp și coadă (posibil cu spatele arcuit) și pupilele ochilor foarte dilatate. O pisică foarte speriată sau agresivă poate, de asemenea, să șuiere, să scuipe, să mârâie și să lovească cu ghearele.

Intră în mintea pisicii tale

Chiar dacă nu vei ști niciodată cu siguranță ce gândește pisica ta, poate fi distractiv să-ți imaginezi ce se petrece în mintea ei misterioasă. Data viitoare când îți vezi pisica, observă-i expresia facială și limbajul corporal și încearcă să îți imaginezi ce ar putea gândi. Ea s-ar putea gândi pur și simplu la cât de mult te iubește, potrivit Thesprucepets.com.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News