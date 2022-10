Kovesi recunoaște că președintele Iohannis i-a cerut demisia în 2018: A fost o discuție între noi. Am refuzat

Laura Codruța Kovesi a recunoscut, într-un interviu pentru G4Media.ro, că, în vara lui 2018, înainte de a semna decretul de revocare, președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia. Întrebată despre acel moment, fosta șefă a DNA a răspuns: ”Da, este un lucru pe care nu l-am făcut public. A fost o discuție între noi. N-am considerat că trebuie să fac public acest lucru. Mi-a cerut demisia. Am refuzat”.

Procurorul șef al EPPO spune că ”nu aveam niciun motiv să demisionez”: ”Rolul meu nu este să ajut președinții să treacă peste momente delicate când trebuie să explice propriile lor decizii. Nu mă consideram vinovată cu nimic. Așteptam să... la finalul mandatului, dacă am fost revocată, cineva măcar să mulțumească pentru ce am făcut, nu să-mi ceară demisia”.

Totuși, Laura Codruța Kovesi spune că nu a fost dezamăgită de gestul președintelui Klaus Iohannis.

”N-am luat-o în niciun fel. Știam că este acea decizie a Curții Constituționale. Știam că trebuie să semneze decretul de revocare. Mă așteptam să mi se spună ok, mulțumim pentru ce ai făcut la DNA, bine, rău nu contează. Eu am mulțumit tuturor celor care au fost înaintea mea și colegilor pentru munca lor. Mi s-a cerut demisia. Am zis că nu, ce zic eu dimineața când mă uit în oglindă? Vreau să fiu cu conștiința împăcată, să fiu liniștită. Și asta a fost” a explicat ea.

Amintim că-n vara lui 2018, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de demitere a Laurei Codruța Kovesi din funcția de conducere a DNA, asta după decizia CCR, care a constatat că a existat un conflict juridic de natură constituțională între ministrul Justiției și președinte. Acest conflict, conform judecătorilor constituționali, era generat de refuzul președintelui Klaus Iohannis de a aproba propunerea de revocare din funcție a procurorului-șef DNA. Prin urmare, CCR a stabilit cu acea ocazie că președintele trebuie să emită respectivul decret de revocare. Anunțul a fost făcut atunci de către purtătorul de cuvânt al președintelui Klaus Iohannis.

Iată o parte din acel discurs:

”Hotărârile Curții Constituționale trebuie respectate și aplicate nu numai de către Președintele României, ci și de majoritatea politică, o majoritate care decide modificări legislative cu impact major asupra statului de drept. Prin Decizia nr. 358/2018 Curtea Constituțională a decis, și citez aici: Președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcție a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Laura Codruța Kovesi. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a afirmat constant, că respectă Constituția și legile țării și a acționat permanent în acest sens. Prin urmare, în executarea deciziei Curții Constituționale nr. 358/2018, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat, astăzi, decretul de revocare a doamnei Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție. (...) Președintele României, domnul Klaus Iohannis, atrage atenția că, indiferent de numele procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, această instituție are obligația să-și continue activitatea în mod profesionist, la cel mai înalt nivel de performanță”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News