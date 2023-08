Kevin Sorbo, actorul care l-a jucat pe Hercule, pe "lista neagră" de la Hollywood din cauza religiei sale

De la rolul principal din serialul "Hercule", de acum aproape 30 de ani, Kevin Sorbo a cam dispărut din lumea filmului. Actorul de 64 de ani a spus de ce crede că a fost pus pe "lista neagră" la Hollywood: pentru că și-a făcut cunoscute valorile politice și religioase. Tot de acolo, crede el, i s-ar fi tras și faptul că agentul lui a renunțat la contractul cu el. Toate mărturisirile le-a făcut pe contul personal de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Kevin Sorbo (@ksorbo)

"A fost trist pentru mine ca agentul meu de mulți ani să-mi spună că nu mai pot prinde niciun job și că nu mai poate lucra cu mine pentru că sunt creștin și conservator. Aproape că mi-a venit să râd, având în vedere că este o industrie care strigă pentru toleranță și libertatea de exprimare, dar unde, de fapt, e o stradă cu sens unic. Asta este trist, dar iubesc industria aceasta, iubesc filmele și televiziunea. A fost foarte ciudat. Țara noastră este atât de divizată în acest moment, iar asta este perpetuată de mass-media, filme și televiziune. Eu nu nutresc această ură față de oameni. Am un alt punct de vedere. Până și LinkedIn mi-a dat jos contul. Nu le place adevărul. Am scris pe Twitter: "Am nevoie de mai multe teorii ale conspirației pentru că ale mele s-au adeverit". Dar și-a cerut scuze Facebook pentru că mi-a închis contul deși aveam dreptate? Nu, pentru că nu le place adevărul. Adevărul este prea dificil pentru ca unii să-l accepte", a declarat Kevin Sorbo, conform Fox News.

Acesta a fost mereu deschis pe subiecte care privesc avort şi convingerile personale religioase, dar şi politice. Ceea ce puţini ştiu este că Kevin Sorbo e şi speaker motivaţional şi deseori aduce în discuţie experienţele sale cu Dumnezeu dar li preferinţele în materie de partide politice.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News