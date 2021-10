Kate Middleton, gest de INFARCT. Fanii au rămas surprinși: Există defecte la această doamnă?

La o zi după ce au impresionat la premiera mondială a celui mai recent film James Bond, "No Time to Die", Kate Middleton și Prințul William au zburat către Irlanda de Nord pentru a se întâlni cu tinerii și organizațiile ce promovează relațiile pozitive.

În cadrul vizitei lor, cuplul regal a avut prielejul de a se juca cu o tarantulă și un șarpe, spre mare uimire a publicului lor.

Gestul făcut de Kate Middleton

Kate și prințul William și-au început vizita la Campusul Magee al Universității Ulster, unde au avut discutații cu studenții, după care au vizitat ferma de animale "Kidz farm", unde au interacționat cu o tarantulă pe nume Charlotte, același nume pe care-l poartă fiica celor doi Duci, în vârstă de șase ani, precum și cu un șarpe și mai mulți pui de găină.

Curajoasă din fire, Ducesa de Cambridge le-a cerut celor de la ferma de animale să îi pună tarantula în palme, în timp ce William s-a jucat cu ceea ce pare a fi un piton.

(VEZI IMAGINEA în GALERIA FOTO)

"Ooh, te rog, pot să țin tarantula? Care este numele ei?", a întrebat Kate Middleton, în timp ce Prințul William a spus că micuțul George va fi dezamăgit că a ratat această experiență, întrucât este obsedat de șerpi, potrivit The Mirror.

Prințul William și Kate, care sunt cunoscuți în Irlanda de Nord sub numele de baron și baroneasă Carrickfergus, conform titlurilor acordate de regina Elisabeta în ziua nunții lor din 2011, au vizitat țara ultima dată împreună, în februarie 2019.

Val de comentarii după gestul lui Kate Middleton

- "Există defecte la această doamnă? Pare perfectă"

- "Prințul William: Da, de aceea m-am căsătorit cu ea"

- "Sunt sigură că prințesei Charlotte îi va plăcea să știe că există o tarantulă cu numele ei și să vadă pozele mamei ei ținând-o! Iubește păianjenii"

- "Chipul Ducelui spune totul. De asemenea, se pare că stă foarte departe ... așa cum aș fi și eu"

Kate Middleton este una dintre cele mai admirate persoane din Familia Regală britanică și reușește de fiecare dată să dea tonul ba în modă, ba pentru un stil de viață sănătos.

Deși mulți s-ar aștepta cu Ducesa să folosească tratamente scumpe care o ajută să arate impecabil, să aibă un ten întins, luminos și fără imperfecțiuni, fără riduri, ei bine nu. Soția Prințului William folosește un produs banal, accesibil tuturor.

Discretă în ceea ce privește folosirea produselor de make-up, Kate Middleton își răsfață tenul cu un produs foarte ieftin, care se găsește în orice farmacie sau plafar, iar dezvăluirea a fost făcută de surse din interiorul Palatului Buckingham.

Ei bine, soția Prințului William își masează zilnic tenul cu uleiul de măceșe, un produs natural, care face minuni pentru față și care e singura soluție cu rezultate remarcabile de durată.

Acest ulei natural este indicat pentru orice tip de ten, are un conținut ridicat de acizi grași, proteine și vitaminele A și C. Datorită acestor calități, uleiul de măceșe este soluția perfectă împotriva ridurilor și cicatricilor. În plus, combate efectul radicalilor liberi.

