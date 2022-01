Kate Middleton, FORȚATĂ să fie celebră. Un prieten al Ducesei a rupt tăcerea: Voia doar o casă la țară, o mulțime de copii, câini și un aragaz

Kate Middleton este una dintre cele mai admirate și apreciate persoane din Familia Regală britanică și reușește de fiecare dată să dea tonul ba în modă, ba pentru un stil de viață sănătos.

Chiar dacă acum este parte importantă din Familia Regală, Kate Middleton nu și-a dorit asta, iar dezvăluirile au fost făcut de apropiații ducesei, care susțin că ea nu și-a dorit niciodată să fie faimoasă.

Ducesa de Cambridge și-a dorit întotdeauna o viață liniștită, la țară, înconjurată de copii și câini, potrivit unui prieten de familie al soției prințului William.

Se pare că în ciuda dorințelor ei, viața a avut alt plan cu ea, acela de a o transforma în următoarea Regină așteptată de fanii Casei Regale britanice.

Astfel, odată cu relația cu Prințul William, dar și cu nunta, visurile ei de a avea o casă asemănătoare celei în care a crescut în Berkshire, undeva la țară, au fost complet schimbate și au forțat-o pe aceasta să alerge mereu între Palatul Kensington și Anmer Hall din Norfolk, și de la o îndatorire la alta.

Prietenul de familie al lui Kate Middleton a vorbit cu expertul regal Emily Andrews într-un interviu pentru The Sun și i-a spus că: "Tot ce și-a dorit Catherine vreodată a fost o casă la țară, o mulțime de copii, câini și un aragaz. Nu era interesată să aibă o slujbă importantă sau să devină celebră. (...) Viața de familie este incredibil de importantă pentru ea, iar maternitatea a făcut-o o femeie împlinită. Acum că simte că a reușit asta, este timp să se îndrepte către rolul ei public și la ceea ce vrea să obțină acolo".

În prezent, Kate Middleton și Prințul William au trei copii: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Kate Middleton, "Regina perfectă"

"Se spune că atunci când vine ora, vine omul. Dar în cazul Familiei Regale, este o femeie. Slavă Domnului pentru Kate - ea este stânca de care va depinde monarhia. Sâmbătă s-a comportat absolut impecabil. Regina Mamă era ca o celebritate, calitate pe care Kate o are din abundență. Dar, spre deosebire de regina mamă, ducesa are capacitatea, la fel ca și prințesa Diana, de a se apropia de oameni din toate categoriile vieții. Va fi regina consoartă perfectă pentru William când va deveni rege", a spus Brian Hoey, biograful Prințului William, scrie The Sun.

Citește mai multe AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News