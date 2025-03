Kate Middleton, copleșită de un aspect al vieții regale: Mi se pare teribil!

Au trecut mai bine de zece ani de când Prințesa Kate Middleton a susținut primul său discurs oficial, marcând astfel începutul angajamentului său public în calitate de patroană a uneia dintre primele sale organizații caritabile – East Anglia's Children's Hospices (EACH). Evenimentul a avut loc pe 19 martie 2012, la aproape un an după căsătoria sa cu Prințul William, și a coincis cu inaugurarea unui nou centru pentru copii cu boli grave, deschis de EACH.

Ca orice debutant într-o astfel de misiune importantă, Kate a avut emoții înainte de a vorbi în fața audienței. Cu toate acestea, ea a transmis un mesaj puternic, împărtășind o convingere pe care o împarte cu soțul său: „O viziune a lui – pe care o împărtășesc și eu – este că prin muncă în echipă se pot realiza atât de multe”.

Vizita sa a avut loc la noul centru Treehouse din Ipswich, un proiect ce s-a concretizat datorită unei campanii de strângere de fonduri care a adunat trei milioane de lire sterline într-un singur an. Acum, la mai bine de un deceniu distanță, Prințesa de Wales a devenit apreciată pentru evoluția sa impresionantă în arta discursului public, dobândind încredere și experiență după sute de evenimente oficiale. De asemenea, și-a conturat o expertiză solidă în domenii esențiale, precum dezvoltarea timpurie a copiilor și sănătatea mentală a acestora, notează publicația Express.

Comentatorul regal Richard Fitzwilliams a lăudat progresul lui Kate în materie de discurs public: „Stilul de discurs al Prințesei Kate Middleton a parcurs un drum lung de la primele sale încercări. Acum, discursurile sale reflectă farmecul și entuziasmul său natural.”

El a adăugat: „Nu este deloc ușor să te adaptezi cerințelor uneia dintre cele mai solicitante poziții publice din lume, aceea de viitoare Regină a Angliei”.

De ce Kate Middleton s-a simțit copleșită

După ce și-a susținut primul discurs public în 2012, Kate a recunoscut deschis, în fața unui invitat, că experiența a fost copleșitoare: „Mi se pare teribil de emoționant să țin discursuri”, a spus ea, scrie Mirror.

Comentând această declarație, Fitzwilliams a subliniat: „Kate a mărturisit inițial că i se părea intimidant să vorbească în public și a fost vizibil emoționată în primele sale discursuri, inclusiv cel susținut la East Anglia's Children's Hospice”.

Prințesa de Wales a demonstrat însă că, prin muncă și dedicare, a reușit să transforme o provocare într-un atu, devenind una dintre cele mai respectate voci din Familia Regală britanică.

